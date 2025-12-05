logo

Камчатка тонет: стихия парализовала город, люди идут вброд, сотни машин повреждены
commentss НОВОСТИ Все новости

Камчатка тонет: стихия парализовала город, люди идут вброд, сотни машин повреждены

Сильный циклон накрыл Камчатку - сильные ливни и ветер затопили дороги, повредили авто и оставили жителей без света и тепла.

5 декабря 2025, 05:07
Автор:
avatar

Проніна Анна

На Камчатке непогода превратила улицы в реки, а город — в зону бедствия. Из-за мощного циклона затоплены жилые районы, десятки автомобилей повреждены, а в отдельных селах люди остались без света и отопления.

Камчатка тонет: стихия парализовала город, люди идут вброд, сотни машин повреждены

Петропавловск-Камчатский: машины под водой, движение парализовано

Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на МЧС РФ.

В Петропавловске-Камчатском дороги полностью ушли под воду — движение транспорта местами остановилось. Многие автомобили получили гидроудар, по улицам передвигались только пешеходы — по колено в воде.

Хуже всего – в населенных пунктах. В поселке Ивашко стихия сорвала электросопротивление, 150 человек остались без света и тепла. Спасательные службы работают круглосуточно, однако циклон пока не утихает.

Ожидается, что погодные условия будут оставаться сложными по меньшей мере сутки. Жителей предупреждают о новых ливнях, мокром снеге и сильном ветре.

Напомним, портал "Комментарии" ранее сообщал , что в ночь на 5 декабря в российском городе Темрюк (Краснодарский край) раздались взрывы — загорелась портовая инфраструктура. В результате атаки разразился масштабный пожар, над районом поднимался густой дым, спасатели работали всю ночь.

Об инциденте сообщают российские СМИ и Telegram-каналы. По их данным, к атаке якобы причастны украинские беспилотники, поразившие складские резервуары с топливом. В результате пострадала инфраструктура порта, однако, по официальной информации, людей успели эвакуировать.

На месте возгорания работали 32 спасателя и 8 единиц техники. Известно, что перед инцидентом в регионе объявлялась ракетная тревога. Над Славянским и Темрюкским районами раздались мощные взрывы.

А вечером 4 декабря также подвергся атаке Курск — там обломки сбитых дронов повредили дома и автомобиль.



