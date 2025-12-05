Камчатка тонет: стихия парализовала город, люди идут вброд, сотни машин повреждены

На Камчатке непогода превратила улицы в реки, а город — в зону бедствия. Из-за мощного циклона затоплены жилые районы, десятки автомобилей повреждены, а в отдельных селах люди остались без света и отопления.

Петропавловск-Камчатский: машины под водой, движение парализовано

Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на МЧС РФ.

В Петропавловске-Камчатском дороги полностью ушли под воду — движение транспорта местами остановилось. Многие автомобили получили гидроудар, по улицам передвигались только пешеходы — по колено в воде.

Хуже всего – в населенных пунктах. В поселке Ивашко стихия сорвала электросопротивление, 150 человек остались без света и тепла. Спасательные службы работают круглосуточно, однако циклон пока не утихает.

Ожидается, что погодные условия будут оставаться сложными по меньшей мере сутки. Жителей предупреждают о новых ливнях, мокром снеге и сильном ветре.

