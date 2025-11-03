"Какульки снігової бабульки" та "Пуки Санта Клауса": в Україні з’явилися несподівані солодощі (ФОТО)

У Хмельницькому на полицях магазину помітили незвичні солодощі з кумедними назвами: "Пуки Санта Клауса", "Какульки снігової бабульки" та "Каки коняки". Попри такі провокативні назви, це не розіграш, а справжній асортимент сувенірних смаколиків, які активно набирають популярності напередодні зимових свят.

В Україні з’явилися несподівані солодощі. Фото з відкритих джерел

Як повідомляють місцеві ЗМІ та користувачі соцмереж, креативні ласощі з’явилися у продажу в одному з хмельницьких салонів цікавих подарунків a.nyan.a. На сторінці закладу в Instagram зазначається, що такі "смаколики" коштують 180 гривень за 250 грамів. Крім того, упаковку можна персоналізувати, тобто зробити її іменною або додати напис за бажанням покупця.

Незвичні цукерки "Пуки Санта Клауса"

Солодощі "Какульки снігової бабульки"

У колекції на продаж є не лише "Пуки Санта Клауса" (шоколадні кульки), а й "Какульки снігової бабульки" (арахіс у білому шоколаді), "Каки коняки", які будуть символічними до року Коня, а також "Каки котяки" для власників домашніх улюбленців.

Спеціальний сувенір "Каки котяки"

Це не перший випадок, коли українські виробники обирають нестандартні підходи до назв солодощів. Раніше мережу сколихнула поява "Жуколаду" — шоколадного батончика зі смаженою личинкою зофобаса.

