Главная Новости Общество события "Шарики снежной старушки" и "Пуки Санта Клауса": в Украине появились неожиданные сладости (ФОТО)
НОВОСТИ

"Шарики снежной старушки" и "Пуки Санта Клауса": в Украине появились неожиданные сладости (ФОТО)

Сладости с забавными названиями "Пуки Санта Клауса" и "Шарики снежной старушки" появились в продаже.

3 ноября 2025, 18:50
Автор:
avatar

Slava Kot

"Шарики снежной старушки" и "Пуки Санта Клауса": в Украине появились неожиданные сладости (ФОТО)

В Украине появились неожиданные сладости. Фото из открытых источников

В Хмельницком на полках магазина заметили необычные сладости с забавными названиями: "Пуки Санта Клауса", "Шарики снежной старушки" и "Каки лошади". Несмотря на такие провокативные названия, это не розыгрыш, а настоящий ассортимент сувенирных вкусностей, активно набирающих популярность накануне зимних праздников.

Как сообщают местные СМИ и пользователи соцсетей, креативное лакомство появилось в продаже в одном из хмельницких салонов интересных подарков a.nyan.a. На странице заведения в Instagram отмечается, что такие "вкусняшки" стоят 180 гривен за 250 граммов. Кроме того, упаковку можно персонализировать, то есть сделать ее именной или добавить надпись по желанию покупателя.

”Шарики снежной старушки” и ”Пуки Санта Клауса”: в Украине появились неожиданные сладости (ФОТО) - фото 2

Необычные конфеты "Пуки Санта Клауса"

”Шарики снежной старушки” и ”Пуки Санта Клауса”: в Украине появились неожиданные сладости (ФОТО) - фото 2

Сладости "Шарики снежной старушки"

В коллекции на продажу есть не только "Пуки Санта Клауса" (шоколадные шарики), но и "Шарики снежной старушки" (арахис в белом шоколаде), "Каки лошади", которые будут символическими к году Коня, а также "Каки котяки" для владельцев домашних любимцев.

”Шарики снежной старушки” и ”Пуки Санта Клауса”: в Украине появились неожиданные сладости (ФОТО) - фото 2

Специальный сувенир "Каки котяки"

Это не первый случай, когда украинские производители выбирают нестандартные подходы к названиям сладостей. Ранее сеть всколыхнуло появление "Жуколада" — шоколадного батончика с жареной личинкой зофобаса.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Украине появились чипсы с неожиданными вкусами женских и мужских половых органов. Одна пачка таких чипсов на разных площадках стоит от 200 до 400 гривен.

Также "Комментарии" писали о 5 необычных блюдах со всего мира, которые вас удивят.



