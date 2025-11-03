"Шарики снежной старушки" и "Пуки Санта Клауса": в Украине появились неожиданные сладости (ФОТО)

В Украине появились неожиданные сладости. Фото из открытых источников

В Хмельницком на полках магазина заметили необычные сладости с забавными названиями: "Пуки Санта Клауса", "Шарики снежной старушки" и "Каки лошади". Несмотря на такие провокативные названия, это не розыгрыш, а настоящий ассортимент сувенирных вкусностей, активно набирающих популярность накануне зимних праздников.

Как сообщают местные СМИ и пользователи соцсетей, креативное лакомство появилось в продаже в одном из хмельницких салонов интересных подарков a.nyan.a. На странице заведения в Instagram отмечается, что такие "вкусняшки" стоят 180 гривен за 250 граммов. Кроме того, упаковку можно персонализировать, то есть сделать ее именной или добавить надпись по желанию покупателя.

Необычные конфеты "Пуки Санта Клауса"

Сладости "Шарики снежной старушки"

В коллекции на продажу есть не только "Пуки Санта Клауса" (шоколадные шарики), но и "Шарики снежной старушки" (арахис в белом шоколаде), "Каки лошади", которые будут символическими к году Коня, а также "Каки котяки" для владельцев домашних любимцев.

Специальный сувенир "Каки котяки"

Это не первый случай, когда украинские производители выбирают нестандартные подходы к названиям сладостей. Ранее сеть всколыхнуло появление "Жуколада" — шоколадного батончика с жареной личинкой зофобаса.

