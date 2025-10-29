В Україні з’явився "Жуколад": шоколадний батончик із личинками жуків

В Україні на полицях магазинів “Аврора” та у ресторанах "Китайський Привіт" з’явився новий і доволі незвичний десерт — шоколадний батончик “Жуколад”. Його особливість у тому, що всередині знаходяться справжні, їстівні личинки жуків зофобасів.

Ідея створення батончика належить українським виробникам солодощів Milk Bar у співпраці з мережею "Аврора" та рестораном "Китайський Привіт". Як зазначають автори, до складу "Жуколаду" входить звичайний молочний шоколад і "справжні, хрусткі личинки".

"Разом ми створили “Жуколад" — шоколадний батончик зі справжніми, їстівними, хрусткими... личинками! Навіщо? Бо часом одне "фу, клас" краще за тисячу "ок". Бо ми віримо, що вау-продукт має не лише тішити, а й трохи збивати з пантелику. Словом, це наш спосіб сказати: світ змінився. І десерти в ньому теж", — зазначили виробники.

Де купити "Жуколад" – шоколад з личинками

З 28 жовтня батончик можна придбати у магазинах "Аврора" у Києві та Львові, а також у ресторанах "Китайський Привіт". Ціна — 49 гривень.

Реакції користувачів у соцмережах виявилися полярними щодо шоколаду з личинками жуків — від захоплення до відвертого обурення.

"Виглядає жахливо. Але думаю, молоді на Геловін сподобається", — зазначає одна коментаторка.

"А взагалі, ці солодощі — як сучасне мистецтво: хтось у захваті, хтось у шоці, але ніхто не лишається байдужим", — пише інший користувач.

"Смаколик щоб відучити дітей від солодкого", — жартує одна коментаторка.

"Фукають представники культури, в якій прийнято їсти гречану кашу з кровʼю, засунуту в свинну кишку", — іронізує ще один.

