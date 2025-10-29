В Україні з’явився "Жуколад": шоколадний батончик із личинками жуків

Рубрики
Slava Kot
В Україні на полицях магазинів “Аврора” та у ресторанах "Китайський Привіт" з’явився новий і доволі незвичний десерт — шоколадний батончик “Жуколад”. Його особливість у тому, що всередині знаходяться справжні, їстівні личинки жуків зофобасів.
Ідея створення батончика належить українським виробникам солодощів Milk Bar у співпраці з мережею "Аврора" та рестораном "Китайський Привіт". Як зазначають автори, до складу "Жуколаду" входить звичайний молочний шоколад і "справжні, хрусткі личинки".
З 28 жовтня батончик можна придбати у магазинах "Аврора" у Києві та Львові, а також у ресторанах "Китайський Привіт". Ціна — 49 гривень.
Реакції користувачів у соцмережах виявилися полярними щодо шоколаду з личинками жуків — від захоплення до відвертого обурення.
