В Украине появился "Жуколад": шоколадный батончик с личинками жуков

Slava Kot
В Украине на полках магазинов "Аврора" и в ресторанах "Китайский Привет" появился новый и довольно необычный десерт — шоколадный батончик "Жуколад". Его особенность в том, что внутри находятся настоящие, съедобные личинки жуков зофобасов.
"Жуколад" – шоколадный батончик с личинками жуков
Идея создания батончика принадлежит украинским производителям сладостей Milk Bar в сотрудничестве с сетью "Аврора" и рестораном "Китайский Привет". Как отмечают авторы, в состав "Жуколада" входит обычный молочный шоколад и "настоящие, хрустящие личинки".
"Жуколад" – шоколадный батончик с личинками жуков
"Жуколад" – шоколадный батончик с личинками жуков
С 28 октября батончик можно купить в магазинах "Аврора" в Киеве и Львове, а также в ресторанах "Китайский Привет". Цена – 49 гривен.
Шоколад с личинками жуков
Шоколад с личинками жуков
Реакции пользователей в соцсетях оказались полярными по отношению к шоколаду с личинками жуков — от восхищения до откровенного возмущения.
