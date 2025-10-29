logo

В Украине появился "Жуколад": шоколадный батончик с личинками жуков
НОВОСТИ

В Украине появился "Жуколад": шоколадный батончик с личинками жуков

В Украине появился "Жуколад" – шоколадный батончик с настоящими личинками жуков. Где его купить, сколько стоит, и как реагируют украинцы.

29 октября 2025, 08:45
Автор:
avatar

Slava Kot

В Украине на полках магазинов "Аврора" и в ресторанах "Китайский Привет" появился новый и довольно необычный десерт — шоколадный батончик "Жуколад". Его особенность в том, что внутри находятся настоящие, съедобные личинки жуков зофобасов.

Идея создания батончика принадлежит украинским производителям сладостей Milk Bar в сотрудничестве с сетью "Аврора" и рестораном "Китайский Привет". Как отмечают авторы, в состав "Жуколада" входит обычный молочный шоколад и "настоящие, хрустящие личинки".

"Вместе мы создали "Жуколад" — шоколадный батончик с настоящими, съедобными, хрустящими... личинками! Зачем? Потому что иногда одно "фу, класс" лучше тысячи "ок". Мы верим, что вау-продукт должен не только радовать, но и немного сбивать с толку. Словом, это наш способ сказать: мир изменился. И десерты в нем тоже", – отметили производители.

Где купить "Жуколад" – шоколад с личинками

С 28 октября батончик можно купить в магазинах "Аврора" в Киеве и Львове, а также в ресторанах "Китайский Привет". Цена – 49 гривен.

Реакции пользователей в соцсетях оказались полярными по отношению к шоколаду с личинками жуков — от восхищения до откровенного возмущения.

"Выглядит ужасно. Но думаю, молодежи на Хэллоуин понравится", — отмечает один комментатор.

"А вообще эти сладости — как современное искусство: кто-то в восторге, кто-то в шоке, но никто не остается равнодушным", — пишет другой пользователь.

"Смаколик чтобы отучить детей от сладкого", — шутит одна комментаторша.

"Кукают представители культуры, в которой принято есть гречневую кашу с кровью, засунутую в свинную кишку", — иронизирует еще один.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о розовом шоколаде с "волосами" в середине.

Также "Комментарии" писали, что в ресторане "Китайский привет" отравились более 70 человек.



Источник: https://www.instagram.com/reel/DQWX8wIDf7L/
