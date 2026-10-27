Кабмін затвердив нові правила бронювання: що змінилося

Кабінет Міністрів України офіційно оприлюднив постанову, яка суттєво змінює та посилює правила бронювання військовозобов'язаних працівників. Нововведення передбачають обмеження лімітів навіть для стратегічних галузей, створення нового контролюючого органу та перевірку всіх чинних критеріїв критичності підприємств.

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Згідно з документом, уряд виділив міністерствам та відомствам обмежений час для ревізії чинних норм.

"Після набрання документом чинності, — зазначається у положеннях урядової постанови, — буде всього 10 днів на перегляд критеріїв, за якими підприємства визнаються критично важливими".

Однією з ключових змін є встановлення чіткої верхньої межі для оборонного та енергетичного секторів. Відтепер компанії ОПК та енергетики зможуть зарезервувати до 95% своїх військовозобов'язаних співробітників. Ця планка передусім торкнеться допоміжного персоналу, тоді як фахівці, безпосередньо зайняті на критично важливих виробництвах, підлягають бронюванню у повному обсязі. Перевищити ліміт у 95% дозволять лише в окремих випадках за погодженням із Міноборони або Міненерго. Водночас при розрахунку загальної квоти тепер обов'язково враховуватимуть багатодітних батьків та опікунів, які вже мають інші підстави для відстрочки.

Для контролю за процесом держава створює спеціальний Координаційний центр з бронювання. До його лав увійдуть представники оборонного відомства, Офісу Президента, Генерального штабу, СБУ, ГУР та Нацполіції.

"Новий центр зможе перевіряти дані військовозобов'язаних через реєстри, — наголошується в оприлюдненому регламенті Кабміну, — та рекомендувати позбавлення підприємств критичного статусу, зокрема за зверненнями правоохоронних органів".

Процедура погодження документів відтепер стане тривалішою та може займати до одного місяця, а право визначати, кого саме внести до списків у межах квот, залишається за керівниками компаній. Крім того, за наявність двох і більше підтверджених протягом року порушень військового обліку з боку керівництва підприємству можуть відмовити у розширенні броні.

Для оперативного оформлення додаткових лімітів передбачено використання цифрових інструментів. На закріплення підвищеної броні через портал "Дія" роботодавцям виділяють рівно 10 робочих днів. Якщо компанія не вкладеться у цей часовий проміжок, рішення про збільшення квоти автоматично втратить свою чинність. Наостанок постанова чітко регламентує і зворотний процес: після завершення дії підвищеного ліміту відповідні відстрочки для персоналу мають бути анульовані упродовж 5 робочих днів.

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