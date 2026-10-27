Кабмин утвердил новые правила бронирования: что изменилось

Кабинет Министров Украины официально обнародовал постановление , существенно изменяющее и усиливающее правила бронирования военнообязанных работников. Нововведения предполагают ограничение лимитов даже для стратегических отраслей, создание нового контролирующего органа и проверку всех действующих критериев критичности предприятий.

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Согласно документу правительство выделило министерствам и ведомствам ограниченное время для ревизии действующих норм.

"После вступления в силу документа, — отмечается в положениях правительственного постановления, — будет всего 10 дней на пересмотр критериев, по которым предприятия признаются критически важными".

Одним из ключевых изменений является установление четкого верхнего предела для оборонного и энергетического секторов. Теперь компании ОПК и энергетики смогут зарезервировать до 95% своих военнообязанных сотрудников. Эта планка прежде всего затронет вспомогательный персонал, тогда как специалисты, непосредственно занятые на критически важных производствах, подлежат бронированию в полном объеме. Превысить лимит в 95% позволят только в отдельных случаях по согласованию с Минобороны или Минэнерго. В то же время при расчете общей квоты теперь обязательно будут учитывать многодетных родителей и опекунов, уже имеющих другие основания для отсрочки.

Для контроля над процессом государство создает специальный Координационный центр по бронированию. В его ряды войдут представители оборонного ведомства, Офиса Президента, Генерального штаба, СБУ, ГУР и Нацполиции.

"Новый центр сможет проверять данные военнообязанных через реестры, — отмечается в обнародованном регламенте Кабмина, — и рекомендовать лишение предприятий критического статуса, в частности, по обращениям правоохранительных органов".

Процедура согласования документов теперь станет более длительной и может занимать до одного месяца, а право определять, кого именно внести в списки в пределах квот, остается за руководителями компаний. Кроме того, при наличии двух и более подтвержденных в течение года нарушений военного учета со стороны руководства предприятию могут отказать в расширении брони.

Для оперативного оформления дополнительных лимитов предусмотрено использование цифровых инструментов. На закрепление повышенной брони через портал Дия работодателям выделяют ровно 10 рабочих дней. Если компания не уложится в этот промежуток времени, решение об увеличении квоты автоматически утратит свою силу. В заключение постановление четко регламентирует и обратный процесс: после завершения действия повышенного лимита соответствующие отсрочки для персонала должны быть аннулированы в течение 5 рабочих дней.

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