Скандал на Херсонщині: водія катафалка мобілізували прямо під час траурної процесії (ВІДЕО 18+)

У Херсонській області розгорівся гучний скандал через дії представників територіального центру комплектування та правоохоронних органів. Під час транспортування померлого до місця поховання представники відомств зупинили та мобілізували чоловіка, який керував ритуальним транспортом.

Фото: колаж порталу "Коментарі"

"Не можуть довезти покійника 10 кілометрів!", — обурилася жінка, яка супроводжувала траурний кортеж.

Вона зафіксувала інцидент на мобільний телефон та оприлюднила відеозапис, на якому лунають емоційні та нецензурні висловлювання на адресу військових та силовиків, які здійснювали затримання.

Через несподівану зупинку та вилучення керманича траурна процесія була заблокована посеред маршруту.

"До чого ви дійшли? Совісті у вас немає?", — емоційно вигукувала авторка відео, звинувачуючи присутніх представників ТЦК та поліції у зриві поховання.

Зрештою, аби доправити тіло небіжчика до цвинтаря, родичам померлого довелося власними силами переносити та перевантажувати труну в інший транспортний засіб, який терміново викликали на місце події. Офіційних коментарів від представників ТЦК чи обласної поліції щодо обставин та правомірності дій наразі не надходило.

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Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що в українському суспільстві продовжується обговорення фундаментальних підходів до оборони держави та залучення громадян до лав Збройних сил. Громадська діячка та засновниця ініціатив у сфері військових технологій Марія Берлінська озвучила свою позицію щодо необхідності тотальних та рівних умов призову для всіх верств населення.