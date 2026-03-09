Кабмін запускає дорожній аврал: скільки часу дав уряд на ремонт ключових трас

Кабінет міністрів доручив різко прискорити ремонт основних автомобільних магістралей країни. Міністерство розвитку громад і територій та Агентство відновлення отримали завдання протягом двох тижнів максимально наростити темпи дорожніх робіт. Про це повідомила прем’єр-міністр України Юлія Свириденко.

Ремонт доріг. Фото: з відкритих джерел

За її словами, дорожні служби вже працюють на міжнародних та національних трасах по всій країні. Лише за останній тиждень фахівці відремонтували понад 155 тисяч квадратних метрів дорожнього покриття.

Основну увагу зосереджено на ямковому ремонті в прифронтових регіонах, а також на трасах із найбільш інтенсивним рухом транспорту. Саме ці маршрути мають критичне значення для логістики, евакуації та забезпечення військових і цивільних.

До ремонтних робіт уже залучено понад 1100 працівників дорожніх бригад. За словами глави уряду, протягом найближчих двох тижнів їхня робота має значно активізуватися, щоб у максимально короткі строки забезпечити безпечний проїзд ключовими транспортними коридорами.

Окремо уряд розглянув питання фінансування дорожніх робіт. Для прискорення відновлення інфраструктури буде залучено додаткові кошти з резервного фонду державного бюджету. Перший транш уже визначено – на ремонт доріг спрямують 3 мільярди гривень.

Крім того, передбачено використання додаткових ресурсів державного та місцевих бюджетів. Також планується застосування механізму державних гарантій, що дозволить швидше залучати фінансування для відновлення транспортної інфраструктури.

У Кабміні наголошують, що швидкий ремонт магістралей є важливим не лише для економіки, а й для забезпечення безпеки та стабільної логістики в умовах війни.

