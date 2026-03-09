Кабмин запускает дорожный аврал: сколько времени дало правительство на ремонт ключевых трасс

Кабинет министров поручил резко ускорить ремонт основных автомобильных магистралей страны. Министерство развития общин и территорий и Агентство восстановления получили задачу в течение двух недель максимально нарастить темпы дорожных работ. Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Ремонт дорог. Фото: из открытых источников

По ее словам, дорожные службы уже работают на международных и национальных трассах по всей стране. Только за последнюю неделю специалисты отремонтировали более 155 тысяч квадратных метров дорожного покрытия.

Основное внимание сосредоточено на ямочном ремонте в прифронтовых регионах, а также на трассах с наиболее интенсивным движением транспорта. Именно эти маршруты имеют критическое значение для логистики, эвакуации и военных и гражданских.

К ремонтным работам уже привлечены более 1100 работников дорожных бригад. По словам главы правительства, в ближайшие две недели их работа должна значительно активизироваться, чтобы в максимально короткие сроки обеспечить безопасный проезд по ключевым транспортным коридорам.

Отдельно правительство рассмотрело вопросы финансирования дорожных работ. Для ускорения восстановления инфраструктуры будут привлечены дополнительные средства из резервного фонда государственного бюджета. Первый транш уже определен – на ремонт дорог направят 3 миллиарда гривен.

Кроме того предусмотрено использование дополнительных ресурсов государственного и местных бюджетов. Также планируется применение механизма государственных гарантий, что позволит более быстро привлекать финансирование для восстановления транспортной инфраструктуры.

В Кабмине отмечают, что быстрый ремонт магистралей важен не только для экономики, но и для обеспечения безопасности и стабильной логистики в условиях войны.

