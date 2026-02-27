Водії можуть порадіти: у Кабміні назвали дедлайн по ремонту доріг після зими

Рубрики
Кравцев Сергей
Вже за пів року дороги в Україні мають серйозно "підлатати". Першочергові роботи, які передбачають ямковий ремонт, потребують 14 млрд гривень. Як інформує портал "Коментарі", про це заявили віцепрем'єр з відновлення Олексій Кулеба та прем'єр-міністерка Юлія Свириденко під час години запитань до уряду у Раді.
Ремонт доріг. Фото: з відкритих джерел
За його словами, наразі загальна деформація обсягу на основних дорогах країни перевищує 23 млн квадратних метрів.
Він додав, що першочергові роботи на суму більше, ніж 14 млрд гривень перебувають в обробці. План робіт вже прописаний, а в деяких регіонах, де дозволяє температурний режим, ремонти стартували цього тижня.
Віцепрем'єр з відновлення підкреслив, що проблеми накопичувалася роками і ситуація є складною. Зокрема, на більшості доріг міжремонтні терміни прострочені на два і більше роки.
