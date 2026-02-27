Водії можуть порадіти: у Кабміні назвали дедлайн по ремонту доріг після зими

Вже за пів року дороги в Україні мають серйозно "підлатати". Першочергові роботи, які передбачають ямковий ремонт, потребують 14 млрд гривень. Як інформує портал "Коментарі", про це заявили віцепрем'єр з відновлення Олексій Кулеба та прем'єр-міністерка Юлія Свириденко під час години запитань до уряду у Раді.

Ремонт доріг. Фото: з відкритих джерел

"Цього року зима стала найважчою для дорожньої галузі з початку повномасштабної війни. У нас поєднання різких температурних коливань, снігопадів, крижаного дощу — це все призвело до того, що йде прискорення руйнування покриття", — зазначив Кулеба.

За його словами, наразі загальна деформація обсягу на основних дорогах країни перевищує 23 млн квадратних метрів.

"Що стосується фінансового ресурсу, це близько 32 млрд гривень. У 2026 році в бюджеті закладено 10,8 млрд гривень. 4 мільярди вже спрямовані на зимове утримання, і близько 2 млрд необхідно на підготовку до наступного опалювального сезону, відповідно близько 4, 5 млрд залишається на ремонт ямковий у цьому році", — зауважив міністр.

Він додав, що першочергові роботи на суму більше, ніж 14 млрд гривень перебувають в обробці. План робіт вже прописаний, а в деяких регіонах, де дозволяє температурний режим, ремонти стартували цього тижня.

"Це ямковий ремонт безпосередньо, але протягом наступних шести місяців я впевнений, що ми приведемо до ладу основні наші дороги", — зазначив він

Віцепрем'єр з відновлення підкреслив, що проблеми накопичувалася роками і ситуація є складною. Зокрема, на більшості доріг міжремонтні терміни прострочені на два і більше роки.

"Звичайно, додаткове навантаження додала війна, тому урядом прийнято рішення шукати додаткове фінансування. Воно вкрай необхідне нам, і ми будемо цим займатися протягом всього 2026 року", — заявив він.

