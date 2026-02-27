Водители могут порадоваться: в Кабмине назвали дедлайн по ремонту дорог после зимы

Рубрики
Уже через полгода дороги в Украине должны серьезно "подлатать". Первоочередные работы, предусматривающие ямочный ремонт, нуждаются в 14 млрд гривен. Как сообщает портал "Комментарии", об этом заявили вице-премьер по восстановлению Алексей Кулеба и премьер-министр Юлия Свириденко во время часа вопросов к правительству в Раде.
Ремонт дорог. Фото: из открытых источников
По его словам, в настоящее время общая деформация объема на основных дорогах страны превышает 23 млн. квадратных метров.
Он добавил, что первоочередные работы на сумму более 14 млрд гривен находятся в обработке. План работ уже прописан, а в некоторых регионах, где разрешает температурный режим, ремонты стартовали на этой неделе.
Вицепремьер по восстановлению подчеркнул, что проблемы накапливалась годами и ситуация сложна. В частности, на большинстве дорог межремонтные сроки просрочены на два и более года.
