Водители могут порадоваться: в Кабмине назвали дедлайн по ремонту дорог после зимы

Уже через полгода дороги в Украине должны серьезно "подлатать". Первоочередные работы, предусматривающие ямочный ремонт, нуждаются в 14 млрд гривен. Как сообщает портал "Комментарии", об этом заявили вице-премьер по восстановлению Алексей Кулеба и премьер-министр Юлия Свириденко во время часа вопросов к правительству в Раде.

"В этом году зима стала самой тяжелой для дорожной отрасли с начала полномасштабной войны. У нас сочетание резких температурных колебаний, снегопадов, ледяного дождя – это все привело к тому, что идет ускорение разрушения покрытия", – отметил Кулеба.

По его словам, в настоящее время общая деформация объема на основных дорогах страны превышает 23 млн. квадратных метров.

"Что касается финансового ресурса, это около 32 млрд гривен. В 2026 году в бюджете заложено 10,8 млрд гривен. 4 миллиарда уже направлены на зимнее содержание, и около 2 млрд необходимо на подготовку к следующему отопительному сезону, соответственно около 4, 5 млрд остается на ремонт ямочный в этом году", — отметил министр.

Он добавил, что первоочередные работы на сумму более 14 млрд гривен находятся в обработке. План работ уже прописан, а в некоторых регионах, где разрешает температурный режим, ремонты стартовали на этой неделе.

"Это ямочный ремонт напрямую, но в течение следующих шести месяцев я уверен, что мы приведем в порядок основные наши дороги", — отметил он.

Вицепремьер по восстановлению подчеркнул, что проблемы накапливалась годами и ситуация сложна. В частности, на большинстве дорог межремонтные сроки просрочены на два и более года.

"Конечно, дополнительную нагрузку добавила война, поэтому правительством принято решение искать дополнительное финансирование. Оно крайне необходимо нам, и мы будем этим заниматься в течение всего 2026 года", — заявил он.

