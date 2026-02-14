logo_ukra

Кабмін узявся за алкоголь: в Україні готують масштабне обмеження
commentss НОВИНИ Всі новини

Кабмін узявся за алкоголь: в Україні готують масштабне обмеження

Уряд затвердив трирічний план, який має скоротити споживання алкоголю та зменшити його вплив на здоров’я українців

14 лютого 2026, 02:11
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Кабінет Міністрів України затвердив державний план заходів, спрямованих на скорочення споживання алкоголю в країні у 2026–2028 роках. Документ передбачає комплексні кроки для зменшення шкоди від вживання спиртного та посилення державного контролю у цій сфері.

Кабмін узявся за алкоголь: в Україні готують масштабне обмеження

Споживання алкоголю в Україні

Уряд планує зміцнити систему профілактики та реагування на наслідки зловживання алкоголем, а також посилити механізми державного нагляду. Одним із перших етапів стане розробка у 2026 році спеціальної "дорожньої карти" з інформування громадян про ризики, пов’язані з вживанням алкогольних напоїв.

Крім того, заплановано впровадження навчальних програм для медичних і соціальних працівників. Їх навчатимуть ранньому виявленню розладів, пов’язаних із вживанням алкоголю, а також сучасним підходам до лікування та підтримки людей із залежністю.

За даними соціологічного опитування, проведеного в Україні у 2023 році, алкоголь вживають 77,4% громадян. Серед чоловіків цей показник становить 80,1%, серед жінок — 75,2%. Новіших загальнонаціональних досліджень наразі не оприлюднювали.

Очікується, що реалізація плану дозволить зменшити рівень споживання алкоголю, а також знизити навантаження на систему охорони здоров’я та соціальні служби.

