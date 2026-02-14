Кабмин взялся за алкоголь: в Украине готовят масштабное ограничение

Кабинет Министров Украины утвердил государственный план мер, направленных на сокращение потребления алкоголя в стране в 2026-2028 годах. Документ предусматривает комплексные шаги по уменьшению ущерба от употребления спиртного и усилению государственного контроля в этой сфере.

Потребление алкоголя в Украине

Правительство планирует укрепить систему профилактики и реагирования на последствия злоупотребления алкоголем, а также усилить механизмы государственного надзора. Одним из первых этапов станет разработка в 2026 году специальной "дорожной карты" по информированию граждан о рисках, связанных с употреблением алкогольных напитков.

Кроме того, запланировано внедрение обучающих программ для медицинских и социальных работников. Они будут обучать раннему выявлению расстройств, связанных с употреблением алкоголя, а также современным подходам к лечению и поддержке людей с зависимостью.

По данным социологического опроса, проведенного в Украине в 2023 году, алкоголь употребляет 77,4% граждан. Среди мужчин этот показатель составляет 80,1%, среди женщин – 75,2%. Новейших общенациональных исследований пока не обнародовали.

Ожидается, что реализация плана позволит снизить уровень потребления алкоголя, а также снизить нагрузку на систему здравоохранения и социальные службы.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко во время внезапной проверки боеготовности армии заявил, что заставит руководство Минобороны составлять нормативы по физической подготовке.

Как сообщает "Наша Ніва", Лукашенко посетил один из полигонов в Минской области, где объявил о неожиданной инспекции вооруженных сил. Во время общения с министром обороны Виктором Хрениным он заявил, что уже в мае-июне человек должен лично продемонстрировать физическую форму, выполнив все установленные нормативы.

