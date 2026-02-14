Кабмин взялся за алкоголь: в Украине готовят масштабное ограничение

Рубрики
МЕНЮ
Ткачова Марія
Кабинет Министров Украины утвердил государственный план мер, направленных на сокращение потребления алкоголя в стране в 2026-2028 годах. Документ предусматривает комплексные шаги по уменьшению ущерба от употребления спиртного и усилению государственного контроля в этой сфере.
Потребление алкоголя в Украине
Правительство планирует укрепить систему профилактики и реагирования на последствия злоупотребления алкоголем, а также усилить механизмы государственного надзора. Одним из первых этапов станет разработка в 2026 году специальной "дорожной карты" по информированию граждан о рисках, связанных с употреблением алкогольных напитков.
Кроме того, запланировано внедрение обучающих программ для медицинских и социальных работников. Они будут обучать раннему выявлению расстройств, связанных с употреблением алкоголя, а также современным подходам к лечению и поддержке людей с зависимостью.
По данным социологического опроса, проведенного в Украине в 2023 году, алкоголь употребляет 77,4% граждан. Среди мужчин этот показатель составляет 80,1%, среди женщин – 75,2%. Новейших общенациональных исследований пока не обнародовали.
Ожидается, что реализация плана позволит снизить уровень потребления алкоголя, а также снизить нагрузку на систему здравоохранения и социальные службы.