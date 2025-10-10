Індію таки вдалося дотиснути: що тепер говорять у США про покупку російської нафти

Вашингтон очікує збільшення імпорту американської нафти Індією та скорочення її закупівель у Росії. Про це заявив міністр фінансів США Скотт Бессент, повідомляє Fox News.

"Ми ввели щодо Індії мита у розмірі 25% у зв'язку з російською нафтою. Думаю, невдовзі ми побачимо зміну балансу, а саме вони почнуть купувати менше російської нафти та більше американської", — заявив Бессент.

Міністр також додав, що відповідний перерозподіл у балансі закупівель нафти Індією має відбутися вже найближчими тижнями або місяцями.

У публікації йдеться, що імпорт нафти з Росії до Індії у вересні знизився, але залишився на рівні близько третини всіх постачань. За даними Kpler, обсяг склав 1,61 млн барелів на добу проти 1,72 млн у серпні. У річному вираженні показник упав на 16%. Зниження відповідає прогнозам аналітиків, які раніше прогнозували стабілізацію обсягів.

Москва залишається найбільшим постачальником сировини Індії. ЗМІ зазначає, Вашингтон посилив тиск на Нью-Делі, ввівши 50% мито на імпорт індійських товарів у США, оскільки торгівля російською нафтою допомагає фінансувати війну проти України.

