logo_ukra

BTC/USD

121278

ETH/USD

4344.75

USD/UAH

41.51

EUR/UAH

48.21

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство події Індію таки вдалося дотиснути: що тепер говорять у США про покупку російської нафти
commentss НОВИНИ Всі новини

Індію таки вдалося дотиснути: що тепер говорять у США про покупку російської нафти

Мінфін США повідомляє, що Індія найближчим часом почне купувати менше за російську нафту

10 жовтня 2025, 07:43
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Вашингтон очікує збільшення імпорту американської нафти Індією та скорочення її закупівель у Росії. Про це заявив міністр фінансів США Скотт Бессент, повідомляє Fox News.

Індію таки вдалося дотиснути: що тепер говорять у США про покупку російської нафти

Російська нафта. Фото: з відкритих джерел

"Ми ввели щодо Індії мита у розмірі 25% у зв'язку з російською нафтою. Думаю, невдовзі ми побачимо зміну балансу, а саме вони почнуть купувати менше російської нафти та більше американської", — заявив Бессент.

Міністр також додав, що відповідний перерозподіл у балансі закупівель нафти Індією має відбутися вже найближчими тижнями або місяцями.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Вашингтон посилює тиск на Нью-Делі, вводячи мита на індійські товари. Однак Індія заявляє, що продовжуватиме купувати нафту в Росії. Про це йдеться у матеріалі "Bloomberg".

У публікації йдеться, що імпорт нафти з Росії до Індії у вересні знизився, але залишився на рівні близько третини всіх постачань. За даними Kpler, обсяг склав 1,61 млн барелів на добу проти 1,72 млн у серпні. У річному вираженні показник упав на 16%. Зниження відповідає прогнозам аналітиків, які раніше прогнозували стабілізацію обсягів.                                                                              

Москва залишається найбільшим постачальником сировини Індії. ЗМІ зазначає, Вашингтон посилив тиск на Нью-Делі, ввівши 50% мито на імпорт індійських товарів у США, оскільки торгівля російською нафтою допомагає фінансувати війну проти України.                               

Також видання "Коментарі" повідомляло – у захваті від цієї зброї: Індія хоче закупити у Москви.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.foxnews.com/video/6382528731112
Теги:

Новини

Всі новини