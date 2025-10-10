Индию таки удалось дожать: что теперь говорят в США о покупке российской нефти

Вашингтон ожидает увеличения импорта американской нефти Индией и сокращения ее закупок у России. Об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент, сообщает "Fox News".

Российская нефть. Фото: из открытых источников

"Мы ввели в отношении Индии пошлины в размере 25% в связи с российской нефтью. Думаю, вскоре мы увидим изменение баланса, а именно они начнут покупать меньше российской нефти и больше американской", — заявил Бессент.

Министр также добавил, что соответствующее перераспределение в балансе закупок нефти Индией должно произойти уже в ближайшие недели или месяцы.

Читайте также на портале "Комментарии" — Вашингтон усиливает давление на Нью-Дели, вводя пошлины на индийские товары. Однако Индия заявляет, что продолжит покупать нефть у России. Об этом говорится в материале "Bloomberg".

В публикации говорится, что импорт нефти из России в Индию в сентябре снизился, но остался на уровне около трети всех поставок. По данным Kpler, объем составил 1,61 млн баррелей в сутки против 1,72 млн в августе. В годовом выражении показатель упал на 16%. Снижение соответствует прогнозам аналитиков, которые ранее прогнозировали стабилизацию объемов.

Москва остается крупнейшим поставщиком сырья для Индии. СМИ отмечает, Вашингтон усилил давление на Нью-Дели, введя 50% пошлину на импорт индийских товаров в США, поскольку торговля нефтью российской помогает финансировать войну против Украины.

