Главная Новости Общество события Индию таки удалось дожать: что теперь говорят в США о покупке российской нефти
НОВОСТИ

Индию таки удалось дожать: что теперь говорят в США о покупке российской нефти

Минфин США сообщает, что Индия в ближайшее время начнет покупать меньше российской нефти

10 октября 2025, 07:43
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Вашингтон ожидает увеличения импорта американской нефти Индией и сокращения ее закупок у России. Об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент, сообщает "Fox News".   

Индию таки удалось дожать: что теперь говорят в США о покупке российской нефти

Российская нефть. Фото: из открытых источников

"Мы ввели в отношении Индии пошлины в размере 25% в связи с российской нефтью. Думаю, вскоре мы увидим изменение баланса, а именно они начнут покупать меньше российской нефти и больше американской", — заявил Бессент.

Министр также добавил, что соответствующее перераспределение в балансе закупок нефти Индией должно произойти уже в ближайшие недели или месяцы.

Читайте также на портале "Комментарии" — Вашингтон усиливает давление на Нью-Дели, вводя пошлины на индийские товары. Однако Индия заявляет, что продолжит покупать нефть у России. Об этом говорится в материале "Bloomberg".

В публикации говорится, что импорт нефти из России в Индию в сентябре снизился, но остался на уровне около трети всех поставок. По данным Kpler, объем составил 1,61 млн баррелей в сутки против 1,72 млн в августе. В годовом выражении показатель упал на 16%. Снижение соответствует прогнозам аналитиков, которые ранее прогнозировали стабилизацию объемов.                                                    

Москва остается крупнейшим поставщиком сырья для Индии. СМИ отмечает, Вашингтон усилил давление на Нью-Дели, введя 50% пошлину на импорт индийских товаров в США, поскольку торговля нефтью российской помогает финансировать войну против Украины.

Также издание "Комментарии" сообщало – в восторге от этого оружия: что Индия хочет закупить у Москвы.




Источник: https://www.foxnews.com/video/6382528731112
