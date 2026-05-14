Індія звернулася з важливим проханням до США щодо Росії

Індія звернулася до США із проханням не закінчувати строк дії спецдозволу на імпорт російської нафти, термін якого закінчується 16 травня. Причина – війна на Близькому Сході не наближається до свого завершення. Відтак дефіцит палива не зникне найближчим часом. Як інформує портал "Коментарі", про це йдеться у повідомленні "Bloomberg".

Танкери з нафтою. Фото: із відкритих джерел

За інформацією джерел видання, Нью-Делі звернувся до Вашингтона з проханням продовжити виняток із санкцій, який дозволяє купівлю російської нафти.

В Індії акцентують, що продовження блокади Ормузької протоки та загальна волатильність ринку створюють ризики для енергетичної безпеки країни.

"Індійські чиновники попередили США, що постачання залишається пріоритетом через постійну волатильність на ринку нафти, що матиме широкі наслідки, зокрема вплив на індійців, які страждають від дефіциту газу для приготування їжі", — пише Bloomberg.

Вашингтон вперше надав такий виняток у березні, а згодом розширив його до 16 травня, намагаючись водночас стримати зростання світових цін на нафту.

Попри те, що російська нафта формально не підпадає під загальні санкції, США раніше закликали Індію скоротити закупівлі, щоб посилити тиск на Росію через війну проти України.

Водночас Міністерство нафти Індії, МЗС країни, а також Міністерство фінансів США поки не надали коментарів журналістам.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Індія готується різко наростити імпорт нафти з Венесуела, компенсуючи перебої з постачанням із Близького Сходу на тлі війни з Іран. Про це повідомляє Bloomberg.

За даними аналітичної компанії Kpler, у квітні до західного узбережжя Індії має надійти понад 12 мільйонів барелів венесуельської нафти – це найбільший обсяг із лютого 2020 року. Такий стрибок свідчить не лише про ситуативну реакцію, а й про довгострокову зміну енергетичної стратегії країни.



