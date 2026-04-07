Індія різко змінює нафтову карту: чи справді після кризи на Близькому Сході ставка на РФ

Індія готується різко наростити імпорт нафти з Венесуела, компенсуючи перебої з постачанням із Близького Сходу на тлі війни з Іран. Про це повідомляє Bloomberg.

Нафта. Фото: із відкритих джерел

За даними аналітичної компанії Kpler, у квітні до західного узбережжя Індії має надійти понад 12 мільйонів барелів венесуельської нафти – це найбільший обсяг із лютого 2020 року. Такий стрибок свідчить не лише про ситуативну реакцію, а й про довгострокову зміну енергетичної стратегії країни.

Аналітики наголошують, що Індія, яка імпортує близько 90% необхідної нафти, змушена диверсифікувати постачання після порушення традиційних маршрутів через Ормузьку протоку. Саме через неї зазвичай проходить майже 40% нафтових поставок до країни, однак військова напруга в регіоні значно ускладнила логістику.

Венесуела, зі свого боку, пропонує сировину зі схожими характеристиками – зокрема високим вмістом сірки, що підходить для індійських нафтопереробних заводів. Раніше Індія вже була одним із ключових покупців венесуельської нафти, але торгівля скоротилася через санкції США.

Після часткового послаблення обмежень щодо режиму Ніколаса Мадуро співпраця почала відновлюватися. Нинішній сплеск імпорту лише підтверджує: глобальна енергетична карта змінюється, і Індія намагається заздалегідь убезпечити себе від нових потрясінь.

На тлі нестабільності на Близькому Сході такі кроки можуть стати визначальними для енергетичної безпеки країни у найближчі роки.

