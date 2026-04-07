Индия резко меняет нефтяную карту: действительно ли после кризиса на Ближнем Востоке ставка на РФ
Индия резко меняет нефтяную карту: действительно ли после кризиса на Ближнем Востоке ставка на РФ

из-за войны с Ираном Дели ищет новые источники: импорт достигнет максимума за шесть лет

7 апреля 2026, 14:07
Кравцев Сергей

Индия готовится резко нарастить импорт нефти из Венесуэлы, компенсируя перебои со снабжением с Ближнего Востока на фоне войны с Ираном. Об этом сообщает Bloomberg.

Нефть. Фото: из открытых источников

По данным аналитической компании Kpler, в апреле к западному побережью Индии должно поступить более 12 миллионов баррелей венесуэльской нефти – это самый большой объем с февраля 2020 года. Такой скачок свидетельствует не только о ситуативной реакции, но и о долгосрочном изменении энергетической стратегии страны.

Аналитики отмечают, что Индия, импортирующая около 90% необходимой нефти, вынуждена диверсифицировать поставки после нарушения традиционных маршрутов через Ормузский пролив. Именно через нее обычно проходит почти 40% нефтяных поставок в страну, однако военное напряжение в регионе значительно усложнило логистику.

Венесуэла, со своей стороны, предлагает сырье со схожими характеристиками – в частности высоким содержанием серы, подходящей для индийских нефтеперерабатывающих заводов. Ранее Индия уже была одним из ключевых покупателей венесуэльской нефти, но торговля сократилась из-за санкций США.

После частичного ослабления ограничений режима Николаса Мадуро сотрудничество начало возобновляться. Нынешний всплеск импорта подтверждает: глобальная энергетическая карта меняется, и Индия пытается заранее обезопасить себя от новых потрясений.

На фоне нестабильности на Ближнем Востоке такие шаги могут оказаться определяющими для энергетической безопасности страны в ближайшие годы.

Читайте на портале "Комментарии" — страна-агрессор возобновила погрузку сырой нефти в главном российском порту на Балтийском море Усть-Луга после нескольких дней перебоев, вызванных многочисленными атаками украинских дронов в этом регионе. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет Bloomberg.




Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-04-07/india-returns-to-buying-venezuelan-crude-to-ease-supply-crunch?srnd=phx-markets
