Индия резко меняет нефтяную карту: действительно ли после кризиса на Ближнем Востоке ставка на РФ

Индия готовится резко нарастить импорт нефти из Венесуэлы, компенсируя перебои со снабжением с Ближнего Востока на фоне войны с Ираном. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным аналитической компании Kpler, в апреле к западному побережью Индии должно поступить более 12 миллионов баррелей венесуэльской нефти – это самый большой объем с февраля 2020 года. Такой скачок свидетельствует не только о ситуативной реакции, но и о долгосрочном изменении энергетической стратегии страны.

Аналитики отмечают, что Индия, импортирующая около 90% необходимой нефти, вынуждена диверсифицировать поставки после нарушения традиционных маршрутов через Ормузский пролив. Именно через нее обычно проходит почти 40% нефтяных поставок в страну, однако военное напряжение в регионе значительно усложнило логистику.

Венесуэла, со своей стороны, предлагает сырье со схожими характеристиками – в частности высоким содержанием серы, подходящей для индийских нефтеперерабатывающих заводов. Ранее Индия уже была одним из ключевых покупателей венесуэльской нефти, но торговля сократилась из-за санкций США.

После частичного ослабления ограничений режима Николаса Мадуро сотрудничество начало возобновляться. Нынешний всплеск импорта подтверждает: глобальная энергетическая карта меняется, и Индия пытается заранее обезопасить себя от новых потрясений.

На фоне нестабильности на Ближнем Востоке такие шаги могут оказаться определяющими для энергетической безопасности страны в ближайшие годы.

