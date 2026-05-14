Индия обратилась с важной просьбой к США по России

Индия обратилась в США с просьбой не истекать срок действия спецразрешения на импорт российской нефти, срок которого истекает 16 мая. Причина – война на Ближнем Востоке не близится к своему завершению. Следовательно, дефицит топлива не исчезнет в ближайшее время. Как сообщает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении "Bloomberg".

По информации источников издания, Нью-Дели обратился в Вашингтон с просьбой продлить исключение из санкций, разрешающего покупку российской нефти.

В Индии акцентируют внимание на том, что продолжение блокады Ормузского пролива и общая волатильность рынка создают риски для энергетической безопасности страны.

"Индийские чиновники предупредили США, что поставки остаются приоритетом из-за постоянной волатильности на рынке нефти, что будет иметь широкие последствия, в частности влияние на индейцев, страдающих дефицитом газа для приготовления пищи", — пишет Bloomberg.

Вашингтон впервые предоставил такое исключение в марте, а затем расширил его до 16 мая, пытаясь одновременно сдержать рост мировых цен на нефть.

Несмотря на то, что российская нефть формально не подпадает под общие санкции, США ранее призвали Индию сократить закупки, чтобы усилить давление на Россию из-за войны против Украины.

В то же время Министерство нефти Индии, МИД страны, а также Министерство финансов США пока не предоставили комментарии журналистам.

По данным аналитической компании Kpler, в апреле к западному побережью Индии должно поступить более 12 миллионов баррелей венесуэльской нефти – это самый большой объем с февраля 2020 года. Такой скачок свидетельствует не только о ситуативной реакции, но и о долгосрочном изменении энергетической стратегии страны.



