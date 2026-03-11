Імперські амбіції тріщать: чому Путін програє від нинішньої ситуації у світі

Незважаючи на тимчасові фінансові переваги через зростання світових цін на нафту на тлі конфлікту навколо Ірану, геополітичний вплив Росії стрімко слабшає. Експерти зазначають, що стратегія президента РФ Володимира Путіна щодо створення альтернативного блоку авторитарних союзників фактично провалилася.

Путін та Сі Цзіньпін. Фото: з відкритих джерел

Головна проблема Кремля – брак ресурсів для підтримки своїх партнерів. Війна проти України суттєво виснажила військовий та економічний потенціал країни, обмеживши можливості Москви діяти за межами ближнього регіону. Хоча Росія, як і раніше, здатна становити загрозу для Східної Європи, її здатність проводити великі операції на далеких напрямках помітно скоротилася. Винятком залишаються лише окремі напівнаймані місії в Африці.

Одночасно Москва поступово втрачає вплив на Кавказі. У відносинах з Вірменією та Азербайджаном дедалі помітнішу роль відіграють США та Туреччина. Кремль не підтримав Єреван у його конфлікті з Баку, що вже обернулося політичними втратами для Росії та ослабленням її позицій у регіоні.

Ще помітніші зміни відбуваються в Центральній Азії. Там економічний та політичний вплив Москви поступово витісняє Китай. Росія не здатна конкурувати з фінансовими можливостями Пекіна, а залежність від китайського ринку лише посилюється на тлі санкцій та втрати західних торгових партнерів.

У результаті Росія ризикує перетворитися на сировинну базу для китайської економіки. На думку аналітиків, до кінця десятиліття Кремль може зіткнутися з кількома стратегічними поразками — від України до Центральної Азії та Близького Сходу.

На початку 2000-х Путін будував плани повернення Росії статусу глобальної наддержави. Однак масштаб цих амбіцій виявився надто великим для економіки, порівнянної за розмірами з Іспанією.

Проте експерти попереджають: списувати російського лідера з рахунків передчасно. Незважаючи на послаблення впливу, Москва залишається небезпечним та непередбачуваним гравцем, здатним створювати серйозні загрози для Європи та міжнародної безпеки.

Читайте також на порталі "Коментарі" — чи США справді знімають санкції з РФ: про що говорять натяки Трампа.



