Имперские амбиции трещат: почему Путин проигрывает от нынешней ситуации в мире

Несмотря на временные финансовые преимущества из-за роста мировых цен на нефть на фоне конфликта вокруг Ирана, геополитическое влияние России стремительно ослабевает. Эксперты отмечают, что стратегия президента РФ Владимира Путина по созданию альтернативного блока авторитарных союзников фактически провалилась.

Путин и Си Цзиньпин. Фото: из открытых источников

Главная проблема Кремля – нехватка ресурсов для поддержки собственных партнеров. Война против Украина существенно истощила военный и экономический потенциал страны, ограничив возможности Москвы действовать за пределами ближнего региона. Хотя Россия по-прежнему способна представлять угрозу для Восточной Европы, ее способность проводить крупные операции на дальних направлениях заметно сократилась. Исключением остаются лишь отдельные полунаемные миссии в Африке.

Одновременно Москва постепенно теряет влияние на Кавказе. В отношениях с Арменией и Азербайджаном все более заметную роль играют США и Турция. Кремль не поддержал Ереван в его конфликте с Баку, что уже обернулось политическими потерями для России и ослаблением ее позиций в регионе.

Еще заметнее изменения происходят в Центральной Азии. Там экономическое и политическое влияние Москвы постепенно вытесняет Китай. Россия не способна конкурировать с финансовыми возможностями Пекина, а зависимость от китайского рынка лишь усиливается на фоне санкций и потери западных торговых партнеров.

В результате Россия рискует превратиться в сырьевую базу для китайской экономики. По мнению аналитиков, к концу десятилетия Кремль может столкнуться сразу с несколькими стратегическими поражениями — от Украины до Центральной Азии и Ближнего Востока.

В начале 2000-х Путин строил планы возвращения России статуса глобальной сверхдержавы. Однако масштаб этих амбиций оказался слишком велик для экономики, сопоставимой по размерам с экономикой Испания.

Тем не менее эксперты предупреждают: списывать российского лидера со счетов преждевременно. Несмотря на ослабление влияния, Москва остается опасным и непредсказуемым игроком, способным создавать серьезные угрозы для Европы и международной безопасности.

