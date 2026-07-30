"Ідеолог бусифікації": Безугла відреагувала на рішення Драпатого звільнити генерала Грузевича

Народна депутатка Мар’яна Безугла прокоментувала звільнення генерал-майора Олександра Грузевича з посади начальника штабу Сухопутних військ ЗСУ. За її словами, кадрове рішення головнокомандувача Михайла Драпатого стало усуненням одного з найближчих до колишнього керівництва генералів, якого вона неодноразово критикувала.

Безугла прокоментувала звільнення Грузевича. Фото з відкритих джерел

У дописі в соцмережах Безугла заявила, що Грузевич був "ідеологом бусифікації", виступав проти реформи у ТЦК, а також нібито був пов’язаний із системою зловживань.

"Драпатий відсторонив Грузевича — одного з найближчих до Сирського генералів, ідеолога "бусифікації", противника камер спостереження для ТЦК та СП, вершину піраміди поборів, незмінного начальника штабу Сухопутних військ, питання щодо якого багато разів порушувала, але щоразу Сирський його прикривав", — написала Бузугла та іронічно додала, що "іде легенда".

Напередодні hromadske повідомило, що Михайло Драпатий звільнив Грузевича з посади начальника штабу Сухопутних військ. За інформацією видання, керівництво ЗСУ було незадоволене його роботою та затягуванням ухвалення важливих рішень. Наразі генерал перебуває у батальйоні резерву й очікує на нове призначення відповідно до чинної процедури.

За даними журналістів, Драпатий прагнув звільнити Грузевича ще тоді, коли очолював Сухопутні війська, однак тодішній головнокомандувач Олександр Сирський не погодив це рішення. Після переходу Драпатого на іншу посаду генерал-майор, який тимчасово виконував обов’язки, мав продовжити започатковані реформи, однак, як пише "Бабель", цього не сталося і нібито Грузевич їх саботував.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що українські військові розповіли, чого очікують від Драпатого.