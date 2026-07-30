"Идеолог бусификации": Безуглая отреагировала на решение Драпатого уволить генерала Грузевича

Народная депутат Марьяна Безуглая прокомментировала увольнение генерал-майора Александра Грузевича с должности начальника штаба Сухопутных войск ВСУ. По ее словам, кадровое решение главнокомандующего Михаила Драпатого стало устранением одного из ближайших к бывшему руководству генералов, которого она не раз критиковала.

Безугла прокомментировала увольнение Грузевича. Фото из открытых источников

В сообщении в соцсетях Безуглая заявила, что Грузевич был "идеологом бусификации", выступал против реформы в ТЦК, а также якобы был связан с системой злоупотреблений.

" Драпатый отстранил Грузевича — одного из ближайших к Сырскому генералам, идеолога "бусификации", противника камер наблюдения для ТЦК и СП, вершину пирамиды поборов, неизменного начальника штаба Сухопутных войск, вопрос о котором много раз поднимался, но каждый раз Сырский его прикрывал", — написала Бузуглая и иронически добавила, что "идет легенда".

Накануне hromadske сообщило, что Михаил Драпатый уволил Грузевича с должности начальника штаба Сухопутных войск. По информации издания, руководство ВСУ было недовольно его работой и затягиванием принятия важных решений. Сейчас генерал находится в батальоне резерва и ожидает нового назначения в соответствии с действующей процедурой.

По данным журналистов, Драпатый стремился уволить Грузевича еще тогда, когда возглавлял Сухопутные войска, однако тогдашний главнокомандующий Александр Сырский не согласовал это решение. После перехода Драпатого на другую должность временно исполнявший обязанности генерал-майор должен был продолжить начатые реформы, однако, как пишет "Бабель", этого не произошло и якобы Грузевич их саботировал.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинские военные рассказали, чего ждут от Драпатого.