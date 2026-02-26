І вибори проведе, і ліки доставить – Укрпошта перетворюється на "мультисервіс"

Укрпошта офіційно готується до завершальної фази впровадження проєкту "Укрпошта.Аптека", який має кардинально змінити доступ до медикаментів у країні. За словами генерального директора компанії Ігоря Смілянського, сервіс повинен запрацювати на повну потужність до кінця березня 2026 року. Ключова мета – забезпечити доставку ліків у ті населені пункти, де сьогодні відсутні стаціонарні аптеки. Про це він повідомив у коментарі журналістам.

Укрпошта доставлятиме ліки в усі населені пункти до березня 2026 року

Йдеться про масштабне покриття – 26 тисяч населених пунктів по всій території України. Проєкт охопить як понад 6 тисяч стаціонарних відділень, так і села, де працюють пересувні екіпажі. Саме завдяки мобільним бригадам планується доставляти медикаменти безпосередньо мешканцям віддалених територій.

Модель "Укрпошта.Аптека" має принципову відмінність від класичної аптечної мережі. Компанія не перетворюватиме відділення на склади для зберігання препаратів. Замість цього реалізується формат адресної доставки за індивідуальними замовленнями. Такий підхід дозволяє уникнути ліцензування кожного відділення як повноцінної аптеки та зосередитися на логістиці. Фактично, Укрпошта бере на себе функцію транспортування, а не зберігання медикаментів.

Окрема увага приділяється дотриманню температурного режиму. Компанія завершує закупівлю спеціалізованого обладнання для гарантування "холодового ланцюга". До обов’язкового оснащення входять спеціалізовані термосумки, холодові та нагрівальні елементи, а також електронні логери для безперервного контролю температури. Це критично важливо для транспортування термочутливих препаратів, зокрема інсуліну та вакцин, які потребують чітких умов зберігання.

Система замовлення адаптована для різних категорій населення. Оформити доставку можна через офіційний вебсайт компанії, зателефонувавши до спеціалізованого кол-центру або безпосередньо у відділенні чи через листоношу пересувного відділення. Такий підхід дозволяє охопити як користувачів цифрових сервісів, так і людей похилого віку в сільській місцевості.

Реалізація аптечного проєкту відбувається на тлі позитивної фінансової динаміки компанії. У четвертому кварталі 2025 року Укрпошта зафіксувала чистий прибуток у розмірі 257,9 млн грн, що на 69,2% більше порівняно з аналогічним періодом попереднього року. Виторг за цей період зріс до 3 млрд 601,6 млн грн. Саме фінансова стабільність дає можливість масштабувати нові напрямки діяльності.

Запуск "Укрпошта.Аптека" є однією з десяти стратегічних цілей керівництва компанії. Паралельно розвивається проєкт "Укрпошта.Банк", що свідчить про намір трансформувати національного оператора у багатофункціональну сервісну платформу. Якщо заявлені плани буде реалізовано, Укрпошта фактично стане інфраструктурною опорою для доступу до базових послуг у кожному куточку України – від фінансових операцій до отримання життєво необхідних медикаментів.

