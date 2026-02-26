И выборы проведет, и лекарства доставит – Укрпочта превращается в "мультисервис"

Укрпочта официально готовится к завершающей фазе внедрения проекта "Укрпочта.Аптека", который должен кардинально изменить доступ к медикаментам в стране. По словам генерального директора компании Игоря Смилянского, сервис должен заработать в полную мощность до конца марта 2026 года. Ключевая цель – обеспечить доставку лекарств в те населенные пункты, где сегодня отсутствуют стационарные аптеки . Об этом он сообщил в комментарии журналистам.

Укрпочта будет доставлять лекарства во все населенные пункты до марта 2026 года

Речь идет о масштабном покрытии – 26 тысяч населенных пунктов по всей территории Украины. Проект охватит более 6 тысяч стационарных отделений, так и села, где работают передвижные экипажи. Именно благодаря мобильным бригадам планируется доставлять медикаменты непосредственно жителям отдаленных территорий.

Модель "Укрпочта.Аптека" имеет принципиальное отличие от классической аптечной сети. Компания не будет превращать отделения в склады для хранения препаратов . Вместо этого реализуется формат адресной доставки по индивидуальным заказам. Такой подход позволяет избежать лицензирования каждого отделения в качестве полноценной аптеки и сосредоточиться на логистике. Фактически Укрпочта берет на себя функцию транспортировки, а не хранения медикаментов.

Отдельное внимание уделяется соблюдению температурного режима. Компания завершает закупку специализированного оборудования для гарантирования "холодовой цепи". В обязательное оборудование входят специализированные термосумки, холодовые и нагревательные элементы, а также электронные логеры для непрерывного контроля температуры. Это критически важно для транспортировки термочувствительных препаратов , включая инсулин и вакцины, требующие четких условий хранения.

Система заказа адаптирована для разных категорий населения. Оформить доставку можно через официальный вебсайт компании, позвонив в специализированный колл-центр или непосредственно в отделении или через почтальон передвижного отделения. Такой подход позволяет охватить как пользователей цифровых сервисов, так и пожилых людей в сельской местности.

Реализация аптечного проекта производится на фоне положительной финансовой динамики компании. В четвертом квартале 2025 года Укрпочта зафиксировала чистую прибыль в размере 257,9 млн. грн., что на 69,2% больше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Выручка за этот период выросла до 3 млрд 601,6 млн грн. Именно финансовая стабильность позволяет масштабировать новые направления деятельности .

Запуск "Укрпочта.Аптека" является одной из десяти стратегических целей руководства компании. Параллельно развивается проект "Укрпочта.Банк", свидетельствующий о намерении трансформировать национального оператора в многофункциональную сервисную платформу. Если заявленные планы будут реализованы, Укрпочта фактически станет инфраструктурной опорой для доступа к базовым услугам по каждому уголку Украины – от финансовых операций до получения жизненно необходимых медикаментов.

