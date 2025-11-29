Хто замість Єрмака може очолити українську делегацію на переговорах

Начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов також вирушив до США на переговори щодо мирного плану. Є дуже велика ймовірність, що саме він замість звільненого з посади голови Офісу президента Андрія Єрмака очолить українську делегацію. Як передає портал "Коментарі", про це повідомив журналіст The Economist Олівер Керрол у соцмережі Х.

Переговори. Фото: з відкритих джерел

"Мені сказали, що генерал Буданов прямує до США. Можливо, як керівник переговорного процесу (буде оголошено пізніше)", — написав журналіст.

За його словами, переговори, схоже, продовжуються.

"(Президент США Дональд — ред.) Трамп не дозволить українським проблемам стати на заваді нерівному світу", — додав Керрол.

Зазначимо, раніше "Bloomberg" повідомляв, що українська делегація вже вирушила до Флориди (США) для подальшого обговорення мирного плану. Секретар РНБО України Рустем Умеров разом із першим заступником міністра закордонних справ Сергієм Кислицею зустрінеться зі спецпредставником США Стівом Уіткоффом та зятем президента США Джаредом Кушнером у Флориді.

Читайте також на порталі "Коментарі" – на зустрічі представників США та України у Женеві сторони підготували оновлений та доопрацьований рамковий документ світу. Також домовилися, що майбутня угода має повністю поважати суверенітет України. Про це йдеться у повідомленні Офісу президента. Водночас у заяві Білого дому наголошується, що представники України та США в результаті обговорень у Женеві 23 листопада розробили оновлену та вдосконалену мирну рамкову угоду. Учасники зустрічі підтвердили, що будь-яка майбутня угода має повністю підтримувати суверенітет України та забезпечувати стійкий та справедливий мир. Що справді сталося у Швейцарії? Що означає Женевська зустріч для України? Видання "Коментарі" із цими питаннями звернулося до експертів.



