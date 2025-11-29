Кто вместо Ермака может возглавить украинскую делегацию на переговорах

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов тоже отправился в США на переговоры по мирному плану. Есть очень большая вероятность, что именно он, вместо уволенного с поста главы Офиса президента Андрея Ермака, возглавит украинскую делегацию. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщил журналист The Economist Оливер Кэрролл в соцсети Х.

Переговоры. Фото: из открытых источников

"Мне сказали, что генерал Буданов направляется в США. Возможно, как руководитель переговорного процесса (будет объявлено позже)", — написал журналист.

По его словам, переговоры, похоже, продолжаются.

"(Президент США Дональд — ред.) Трамп не позволит украинским проблемам стать помехой неравному миру", — добавил Кэрролл.

Отметим, ранее "Bloomberg" сообщал, что украинская делегация уже отправилась во Флориду (США) для дальнейшего обсуждения мирного плана. Секретарь СНБО Украины Рустем Умеров вместе с первым заместителем министра иностранных дел Сергеем Кислицей встретится со спецпредставителем США Стивом Уиткоффом и зятем президента США Джаредом Кушнером во Флориде.

Читайте также на портале "Комментарии" — на встрече представителей США и Украины в Женеве стороны подготовили обновленный и доработанный рамочный документ мира. Также договорились, что будущее соглашение должно полностью уважать суверенитет Украины. Об этом говорится в сообщении Офиса президента. В то же время в заявлении Белого дома отмечается, что представители Украины и США в результате обсуждений в Женеве 23 ноября разработали обновленное и усовершенствованное мирное рамочное соглашение. Участники встречи подтвердили, что любое будущее соглашение должно полностью поддерживать суверенитет Украины и обеспечивать устойчивый и справедливый мир. Что действительно произошло в Швейцарии? Что означает Женевская встреча для Украины? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.



