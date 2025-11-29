Кто вместо Ермака может возглавить украинскую делегацию на переговорах

Рубрики
Кравцев Сергей
Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов тоже отправился в США на переговоры по мирному плану. Есть очень большая вероятность, что именно он, вместо уволенного с поста главы Офиса президента Андрея Ермака, возглавит украинскую делегацию. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщил журналист The Economist Оливер Кэрролл в соцсети Х.
Переговоры. Фото: из открытых источников
По его словам, переговоры, похоже, продолжаются.
Отметим, ранее "Bloomberg" сообщал, что украинская делегация уже отправилась во Флориду (США) для дальнейшего обсуждения мирного плана. Секретарь СНБО Украины Рустем Умеров вместе с первым заместителем министра иностранных дел Сергеем Кислицей встретится со спецпредставителем США Стивом Уиткоффом и зятем президента США Джаредом Кушнером во Флориде.
Читайте также на портале "Комментарии" — на встрече представителей США и Украины в Женеве стороны подготовили обновленный и доработанный рамочный документ мира. Также договорились, что будущее соглашение должно полностью уважать суверенитет Украины. Об этом говорится в сообщении Офиса президента. В то же время в заявлении Белого дома отмечается, что представители Украины и США в результате обсуждений в Женеве 23 ноября разработали обновленное и усовершенствованное мирное рамочное соглашение. Участники встречи подтвердили, что любое будущее соглашение должно полностью поддерживать суверенитет Украины и обеспечивать устойчивый и справедливый мир. Что действительно произошло в Швейцарии? Что означает Женевская встреча для Украины? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.