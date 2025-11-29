logo

Главная Новости Общество события Кто вместо Ермака может возглавить украинскую делегацию на переговорах
commentss НОВОСТИ Все новости

Кто вместо Ермака может возглавить украинскую делегацию на переговорах

По информации СМИ, именно Буданова называют самым вероятным претендентом на главу украинской делегации на переговорах с США

29 ноября 2025, 12:09
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов тоже отправился в США на переговоры по мирному плану. Есть очень большая вероятность, что именно он, вместо уволенного с поста главы Офиса президента Андрея Ермака, возглавит украинскую делегацию. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщил журналист The Economist Оливер Кэрролл в соцсети Х.

Кто вместо Ермака может возглавить украинскую делегацию на переговорах

Переговоры. Фото: из открытых источников

"Мне сказали, что генерал Буданов направляется в США. Возможно, как руководитель переговорного процесса (будет объявлено позже)", — написал журналист.

По его словам, переговоры, похоже, продолжаются.

"(Президент США Дональд — ред.) Трамп не позволит украинским проблемам стать помехой неравному миру", — добавил Кэрролл.

Отметим, ранее "Bloomberg" сообщал, что украинская делегация уже отправилась во Флориду (США) для дальнейшего обсуждения мирного плана. Секретарь СНБО Украины Рустем Умеров вместе с первым заместителем министра иностранных дел Сергеем Кислицей встретится со спецпредставителем США Стивом Уиткоффом и зятем президента США Джаредом Кушнером во Флориде.

Читайте также на портале "Комментарии" — на встрече представителей США и Украины в Женеве стороны подготовили обновленный и доработанный рамочный документ мира. Также договорились, что будущее соглашение должно полностью уважать суверенитет Украины. Об этом говорится в сообщении Офиса президента. В то же время в заявлении Белого дома отмечается, что представители Украины и США в результате обсуждений в Женеве 23 ноября разработали обновленное и усовершенствованное мирное рамочное соглашение. Участники встречи подтвердили, что любое будущее соглашение должно полностью поддерживать суверенитет Украины и обеспечивать устойчивый и справедливый мир. Что действительно произошло в Швейцарии? Что означает Женевская встреча для Украины? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.




Источник: https://x.com/olliecarroll/status/1994518937858707957
