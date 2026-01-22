Хто влаштував шоу навколо Гренландії: чи вдалося уникнути розколу всередині НАТО і ЄС

Президент США Дональд Трамп заявив, що сформував основу для майбутньої угоди щодо Гренландії під час зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте. Також ухвалено рішення не запроваджувати тарифи проти країн Європи. Рамкова угода щодо Гренландії не передбачає передачі острова під контроль Вашингтона. Про це повідомляє Axios з посиланням на два джерела, ознайомлені зі змістом пропозиції. Чи не виглядає так, що ми стали свідками чергового голосного спектаклю на тему "Трамп-тріумфатор, якому все вдається"? Яка ймовірність деескалації ситуації США з Гренландією, а заодно НАТО і ЄС? Видання "Коментарі" з цими питаннями звернулося до експертів.

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

Гренландія – це не тільки безпековий фактор

Політолог, кандидат філософських наук Олександра Решмеділова відразу звернула увагу на те, що перше, що Гренландія може бути перевіркою та іспитом на те, як спрацює і наскільки ефективним можна вважати все-таки Північноатлантичний Альянс. Загалом чи витримає НАТО.

"Тобто така перевірка міцності. Якщо все-таки вдасться досягнути конструктивних, довготривалих домовленостей, а не тимчасових, які задовольнять і Трампа, і його виборця, то це буде дуже позитивний сигнал, але у той же час я не виключаю, що це може збурити всередині НАТО додаткові негативні моменти. І, в принципі, буде початком розпаду або дати додаткову тріщину, тобто спровокувати і без того хиткі позиції", – зазначила співрозмовниця порталу "Коментарі".

Олександра Решмеділова додає, що у Трампа з Рютте помітна у стосунках, якщо не хімія, то явна симпатія один до одного. Зокрема Трамп у своїх виступах неодноразово позитивно говорив про Рютте. Саме через те, що Рютте підтримував ідею збільшення видатків на оборону для країн-членів НАТО. Тобто "вибивав" гроші на посилення обороноздатності Альянсу. І це Трамп приймав, як позитивний сигнал.

"Проте треба дивитися на саму Гренландію. Це не тільки питання безпекової складової, військових баз, тощо. Це ще й світові запаси прісної води. А з огляду на останні заяви ООН про те, що ми маємо дефіцит прісної води, Гренландія налічує 10% світового запасу прісної води. Це теж може бути стратегічним чинником. Тому будемо за всім цим слідкувати. Але не можна не звертати увагу на свіжі заяви ООН про те, що виснажені льодовики і вже зараз критично малий запас прісної води говорить про те, що безпека не може складатися тільки із війська. А безпековий фактор може бути набагато глибшим і стосуватися екології, перевірки нових технологій. Панівні перегони у цьому напрямку свідчать про те, що ми входимо в еру протистояння між так званими Віссю добра і Віссю зла. І може вирішитися, хто буде панувати в усіх напрямках, як технологічному, військовому, а, можливо, і продовольчому", – підсумувала експерт.

Трампу все ще потрібні термінові реальні досягнення

Політтехнолог, співзасновник Агентства моделювання ситуацій Олексій Голобуцький зауважив, що незважаючи на голосні заголовки у ЗМІ, поки що влада Данії ніяк не прокоментувала заяву Трампа. В жоден спосіб також не повідомлялось про повноваження генсека НАТО Рютте обговорювати від імені Данії належність Гренландії.

"Судячи з цього, маємо черговий голосний спектакль на тему "Трамп-тріумфатор, якому все вдається". Хоча Трамп також створив цим собі привід для скасування мит для Європи — після різкої реакції практично всіх європейських лідерів та заморожування крупних торговельних угод зі США. Очевидно, цей етап "наскоку" щодо Гренландії завершено і Трамп, як вже звик весь світ, відступив. Але паралельно відбувається тихе вирішення в робочому режимі безпекових задач, без хайпу і наїздів. Поки всі очікували нападу Америки на острів, голосний спектакль Трампа став ширмою для надання специфічного статусу кільком військовим базам Америки в Гренландії. Росія таки отримає під боком американську зброю, можливо і ядерну, в найкоротші терміни. До Нової Землі лиш трохи більше 2000 км, для сучасних ракет це ні про що", – зазначив політтехнолог.

Він додає, при цьому потрібно визнати, що все це не скасовує ймовірності повернення Трампа до традиційного чергового "наскоку" "дайте мені всю Гренландію негайно і назавжди!".

"Паралельно варто враховувати, що в США вже триває виборчий рік, а Трамп за перші 12 місяців своєї другої каденції наростив зовнішній борг Америки на $2,25 трлн. Це мінус для республіканців. Причому достатньо системний мінус, щоб пенсійні фонди в Європі почали позбавлятись американських державних облігацій. Зауважу, статутна специфіка пенсійних фондів як фінансових установ: орієнтуватись не на дохідність, а на безумовну довготривалу стабільність цінних паперів, що формують капітал фонду. Отже, американські цінні папери вже недостатньо стабільні для таких умов – і причиною всі називають дії Трампа", – зазначив Олексій Голобуцький.

Підсумовуючи експерт зауважив, отже, з одного боку, Трампу все ще потрібні термінові реальні досягнення. А, з іншого – дії демократів і так роблять з них слабших конкурентів для республіканців на цьогорічних виборах. Тобто, Трампу тут можна не надто напружуватись. В підсумку це, ймовірно, таки забезпечить на певний час деескалацію ситуації з Гренландією, а заодно НАТО і ЄС, але навряд чи це буде надовго.

