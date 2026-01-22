Кто устроил шоу вокруг Гренландии: удалось ли избежать раскола внутри НАТО и ЕС

Президент США Дональд Трамп заявил, что сформировал основу для предстоящего соглашения по Гренландии во время встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. Также принято решение не вводить тарифы против стран Европы. Рамочное соглашение по Гренландии не предусматривает передачи острова под контроль Вашингтона. Об этом сообщает Axios со ссылкой на два источника, ознакомленных с содержанием предложения. Не выглядит ли так, что мы стали свидетелями очередного громкого спектакля на тему "Трамп-триумфатор, которому все удается"? Какова вероятность деэскалации ситуации США с Гренландией, а при этом НАТО и ЕС? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Гренландия – это не только фактор безопасности

Политолог, кандидат философских наук Александра Решмедилова сразу обратила внимание на то, что первое, что Гренландия может быть проверкой и экзаменом на то, как сработает и насколько эффективным можно считать Североатлантический Альянс. В общем, выдержит ли НАТО.

"То есть такая проверка прочности. Если все же удастся достичь конструктивных, долгосрочных договоренностей, а не временных, которые удовлетворят и Трампа, и его избирателя, то это будет очень положительный сигнал, но в то же время я не исключаю, что это может взбудоражить внутри НАТО дополнительные негативные моменты. И, в принципе, будет началом распада или дать дополнительную трещину, то есть спровоцировать и без того шаткие позиции", – отметила собеседница портала "Комментарии".

Александра Решмедилова добавляет, что у Трампа с Рютте заметна в отношениях, если не химия, то очевидная симпатия друг к другу. В частности, Трамп в своих выступлениях неоднократно положительно говорил о Рютте. Именно потому, что Рютте поддерживал идею увеличения расходов на оборону для стран-членов НАТО. То есть, "выбивал" деньги на усиление обороноспособности Альянса. И этот Трамп принимал как положительный сигнал.

"Но нужно смотреть на саму Гренландию. Это не только вопросы составляющей безопасности, военных баз и т.д. Это еще и мировые запасы пресной воды. А, учитывая последние заявления ООН о том, что у нас есть дефицит пресной воды, Гренландия насчитывает 10% мирового запаса пресной воды. Это тоже может являться стратегическим фактором. Поэтому будем за всем этим следить. Но нельзя не обращать внимание на свежие заявления ООН о том, что истощенные ледники и уже сейчас критически малый запас пресной воды говорит о том, что безопасность не может состоять только из армии. А фактор безопасности может быть гораздо глубже и касаться экологии, проверки новых технологий. Господствующая гонка в этом направлении свидетельствует о том, что мы входим в эру противостояния между так называемыми Осью добра и Осью зла. И может решиться, кто будет властвовать по всем направлениям, как технологическому, военному, а, возможно, и продовольственному", – подытожила эксперт.

Трампу все еще нужны срочные реальные достижения

Политтехнолог, соучредитель Агентства моделирования ситуаций Алексей Голобуцкий отметил, что несмотря на громкие заголовки в СМИ, пока власти Дании никак не прокомментировали заявление Трампа. Ни один способ также не сообщал о полномочиях генсека НАТО Рютте обсуждать от имени Дании принадлежность Гренландии.

"Судя по этому, есть очередной громкий спектакль на тему "Трамп-триумфатор, которому все удается". Хотя Трамп также создал себе повод для отмены пошлин для Европы — после резкой реакции практически всех европейских лидеров и замораживания крупных торговых соглашений из США. Очевидно, этот этап "наскока" по Гренландии завершен и Трамп, как уже привык весь мир, отступил. Но параллельно происходит тихое решение в рабочем режиме задач безопасности, без хайпа и наездов. Пока все ожидали нападения Америки на остров, громкий спектакль Трампа стал ширмой для придания специфического статуса нескольким военным базам Америки в Гренландии. Россия таки получит под боком американское оружие, возможно и ядерное, в кратчайшие сроки. До Новой Земли всего чуть больше 2000 км, для современных ракет это ни о чем", – отметил политтехнолог.

Он добавляет, при этом следует признать, что все это не отменяет вероятности возвращения Трампа к традиционному очередному "наскоку" "дайте мне всю Гренландию немедленно и навсегда!".

"Параллельно следует учитывать, что в США уже идет избирательный год, а Трамп за первые 12 месяцев своей второй каденции нарастил внешний долг Америки на $2,25 трлн. Это минус для республиканцев. Причем достаточно системный минус, чтобы пенсионные фонды в Европе начали избавляться от американских государственных облигаций. Замечу уставная специфика пенсионных фондов как финансовых учреждений: ориентироваться не на доходность, а на безусловную долговременную стабильность ценных бумаг, формирующих капитал фонда. Так что американские ценные бумаги уже недостаточно стабильны для таких условий – и причиной все называют действия Трампа", – отметил Алексей Голобуцкий.

Подытоживая эксперт заметил, следовательно, с одной стороны, Трампу все еще нужны срочные реальные достижения. А с другой – действия демократов и так делают из них более слабых конкурентов для республиканцев на нынешних выборах. То есть Трампу здесь можно не слишком напрягаться. В итоге это, вероятно, обеспечит на время деэскалацию ситуации с Гренландией, а заодно НАТО и ЕС, но вряд ли это будет надолго.

