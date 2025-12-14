Хто виграв «Міс Україна 2025»

Рубрики
МЕНЮ
Ткачова Марія
В Україні визначили переможницю національного конкурсу краси "Міс Україна 2025". Корону здобула 18-річна Валерія Лісовська з Одеси, яка представлятиме країну на міжнародному конкурсі "Міс Світу" у 2026 році.
Міс Україна 2025
Переможниця навчається на другому курсі Міжнародного університету за спеціальністю "Міжнародні економічні відносини". Вона вільно володіє французькою та англійською мовами, активно займається тенісом, танцями та акторською майстерністю. Також Валерія проходила курси журналістики.
Організатори конкурсу зазначають, що при виборі переможниці враховували не лише зовнішні дані, а й освітній рівень, комунікаційні навички та активну громадянську позицію. Наступного року Валерія Лісовська представить Україну на світовій сцені конкурсу "Міс Світу".