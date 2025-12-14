logo

Кто выиграл «Мисс Украина 2025»
НОВОСТИ

Кто выиграл «Мисс Украина 2025»

Титул «Мисс Украина 2025» завоевала 18-летняя одесситка Валерия Лисовская

14 декабря 2025, 00:10
Автор:
avatar

Ткачова Марія

В Украине определили победительницу национального конкурса красоты "Мисс Украина 2025". Корону завоевала 18-летняя Валерия Лисовская из Одессы, которая будет представлять страну на международном конкурсе "Мисс Мира" в 2026 году.

Кто выиграл «Мисс Украина 2025»

Мисс Украины 2025

Победительница учится на втором курсе Международного университета по специальности "Международные экономические отношения". Она свободно владеет французским и английским языками, активно занимается теннисом, танцами и актерским мастерством. Также Валерия проходила курсы журналистики.

Организаторы конкурса отмечают, что при выборе победительницы учитывали не только внешние данные, но и уровень образования, коммуникационные навыки и активную гражданскую позицию. В следующем году Валерия Лисовская представит Украину на мировой сцене конкурса "Мисс Мира".

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Украина стала серебряным призером "Детского Евровидения-2025". Представительница страны, 10-летняя София Нерсесян из Киева, показала один из сильнейших результатов конкурса и одержала победу в зрительском голосовании.
София выступила с песней "Мотанка" и получила 98 баллов от зрителей — это был самый высокий показатель среди всех участников. Общий результат Украины составил 177 баллов по итогам зрительского голосования и профессионального жюри из 17 стран. Победу на конкурсе одержала представительница Франции, набравшая 248 баллов в сумме. Итоговые места определялись на основе равного распределения голосов между национальными жюри и онлайн-голосованием зрителей.



Источник: https://www.instagram.com/p/DSNxTQaAOX1/?img_index=1
