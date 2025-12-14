Кто выиграл «Мисс Украина 2025»

Рубрики
Ткачова Марія
В Украине определили победительницу национального конкурса красоты "Мисс Украина 2025". Корону завоевала 18-летняя Валерия Лисовская из Одессы, которая будет представлять страну на международном конкурсе "Мисс Мира" в 2026 году.
Мисс Украины 2025
Победительница учится на втором курсе Международного университета по специальности "Международные экономические отношения". Она свободно владеет французским и английским языками, активно занимается теннисом, танцами и актерским мастерством. Также Валерия проходила курсы журналистики.
Организаторы конкурса отмечают, что при выборе победительницы учитывали не только внешние данные, но и уровень образования, коммуникационные навыки и активную гражданскую позицию. В следующем году Валерия Лисовская представит Украину на мировой сцене конкурса "Мисс Мира".