«Дитяче Євробачення 2025»: яке місце посіла Україна

Україна стала срібним призером "Дитячого Євробачення–2025". Представниця країни, 10-річна Софія Нерсесян з Києва, показала один із найсильніших результатів конкурсу та здобула перемогу у глядацькому голосуванні.

Дитяче Євробачення 2025

Софія виступила з піснею "Мотанка" та отримала 98 балів від глядачів — це був найвищий показник серед усіх учасників. Загальний результат України склав 177 балів за підсумками голосування глядачів і професійного журі з 17 країн.

Перемогу на конкурсі здобула представниця Франції, яка набрала 248 балів у сумі. Підсумкові місця визначалися на основі рівного розподілу голосів між національними журі та онлайн-голосуванням глядачів.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що у США суд присяжних визнав Johnson & Johnson відповідальною у справі про шкоду здоров’ю, пов’язану з використанням дитячої присипки на основі тальку. Компанію зобов’язали виплатити компенсацію двом жінкам, у яких після тривалого використання продукції розвинувся рак яєчників.

Як повідомляє The Guardian, рішення ухвалив суд у Каліфорнії. Позивачки наполягали, що регулярне використання дитячої присипки Johnson & Johnson стало причиною онкологічного захворювання. Присяжні погодилися з цими аргументами та присудили загальну компенсацію у розмірі 40 мільйонів доларів.





У матеріалі зазначається, що ця справа є лише однією з тисяч. Проти Johnson & Johnson подано понад 67 тисяч позовів, у яких заявники стверджують, що використання талькових виробів компанії призвело до розвитку різних форм раку. Судові процеси тривають у різних штатах США.

