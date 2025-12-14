«Детское Евровидение 2025»: какое место заняла Украина

Украина стала серебряным призером "Детского Евровидения-2025". Представительница страны, 10-летняя София Нерсесян из Киева, показала один из сильнейших результатов конкурса и одержала победу в зрительском голосовании.

Детское Евровидение 2025

София выступила с песней "Мотанка" и получила 98 баллов от зрителей – это был самый высокий показатель среди всех участников. Общий результат Украины составил 177 баллов по итогам зрительского голосования и профессионального жюри из 17 стран.

Победу на конкурсе одержала представительница Франции, набравшая 248 баллов в сумме. Итоговые места определялись на основе равного распределения голосов между национальными жюри и онлайн-голосованием зрителей.

