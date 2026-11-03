Чинний очільник ООН Антоніу Гутерреш завершує свій другий п'ятирічний термін 31 грудня, тому наприкінці 2026 року Організація Об'єднаних Націй отримає нового генерального секретаря. Хто має найбільші шанси очолити організацію? Портал "Коментарі" звернувся з цим питанням до моделей штучного інтелекту, щоб з'ясувати, кого вони вважають найбільш перспективними претендентами на посаду десятого генсека ООН.

Хто стане новим генсеком ООН

Рафаель Гроссі: хто стане новим генсеком ООН — прогноз ChatGPT

Фаворитом на посаду генерального секретаря ООН є Рафаель Гроссі з Аргентини, який нині очолює Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ). Він має значний досвід міжнародної дипломатії та роботи з глобальними кризами, зокрема у сфері ядерної безпеки. Його перевагою є вміння вести переговори навіть із державами, між якими існує гостре протистояння. Це особливо важливо для ООН на тлі війни в Україні та конфліктів на Близькому Сході. Крім того, за результатами сьомого неформального голосування Ради Безпеки 30 жовтня Гроссі посів друге місце, отримавши дев'ять голосів підтримки.

Ребека Грінспан: хто стане новим генсеком ООН — прогноз Claude

Наступником Гутерріша стане Ребека Грінспан — економістка з Коста-Ріки, яка очолює Конференцію ООН з торгівлі та розвитку (ЮНКТАД). Вона лідирує майже в усіх неформальних голосуваннях Ради Безпеки, зокрема в четвертому раунді отримала 11 голосів "за" при трьох "проти". Її сильні сторони: цього разу черга Латинської Америки, багато членів Ради хочуть уперше обрати жінку, а за плечима понад 30 років в ООН і репутація компромісної технократки без гучних скандалів. Головний ризик — вето однієї з країн-постійних членів Ради Безпеки, але конкурентам із цим складніше: Бачелет уже вибула, а Гроссі має шість голосів "проти".

Міа Моттлі: хто стане новим генсеком ООН — прогноз Gemini

Прем'єр-міністерка Барбадосу Міа Моттлі вважається найсильнішою кандидатуркою на посаду 10-го Генсека ООН. Головна причина — поєднання неписаної ротаційної черги для регіону Латинської Америки та Карибів із запитом вперше за 80 років обрати на цю посаду жінку. Основною перевагою Моттлі є її авторитет та вміння говорити від імені Глобального Півдня. Вона запропонувала "Бриджтаунську ініціативу" з реформування МВФ та Світового банку і є одним із найгучніших голосів у боротьбі зі зміною клімату. Головний ризик — її критика архітектури ООН і заклики обмежити право вето постійних членів Радбезу, що може викликати опір США, Китаю чи РФ.

Від чого залежить вибір нового генсека ООН

Наразі найкращі позиції у голосуванні за нового очільника ООН має Ребека Грінспан, однак Рафаель Гроссі також залишається серйозним конкурентом.

Остаточне рішення залежить не від популярності кандидатів, а від складної процедури в Раді Безпеки ООН. Саме вона має рекомендувати претендента Генеральній Асамблеї. Для цього кандидат повинен отримати щонайменше дев'ять голосів підтримки та не зіткнутися з вето жодного з п'яти постійних членів Ради Безпеки: США, Великої Британії, Франції, Китаю та Росії.

Також при виборі ООН існує негласне правило регіональної ротації ООН, тому існує велика ймовірність, що посаду обійме представник Латинської Америки та Карибського басейну. Більшість поточних кандидатів представляють саме цей регіон.

Серед інших претендентів на посаду нового генсека ООН називають дипломатку Гаяни Керолайн Родрігес-Біркетт, колишню президентку Генеральної Асамблеї ООН з Еквадору Марію Фернанду Еспіносу та представницю ОАЕ Лану Нуссейбе. Разом з тим, Макі Салл з Сенегалу та Мішель Бачелет з Чилі офіційно вийшли з перегонів.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що США запропонували другу Путіна Віктору Орбану очолити ООН.