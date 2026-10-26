logo_ukra

BTC/USD

80138

ETH/USD

2323.25

USD/UAH

45.2

EUR/UAH

50.58

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство події Трамп готує несподіваний хід в ООН: США нібито запропонували другу Путіна очолити організацію
commentss НОВИНИ Всі новини

Трамп готує несподіваний хід в ООН: США нібито запропонували другу Путіна очолити організацію

За даними The Wall Street Journal, Вашингтон розглядає кандидатуру угорського політика та розраховує на підтримку Росії та Китаю. Але позиція європейських держав може ускладнити цей сценарій

26 жовтня 2026, 07:47
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Адміністрація Дональда Трампа, за даними The Wall Street Journal, розглядає можливість просування колишнього прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана на пост генерального секретаря ООН. Як стверджують джерела видання, американські представники самі зв'язалися з угорським політиком і з'ясували, чи він зацікавлений на цій посаді.

Трамп готує несподіваний хід в ООН: США нібито запропонували другу Путіна очолити організацію

Дональд Трамп та Віктор Орбан. Фото: із відкритих джерел

Орбан, відомий своїми розбіжностями з керівництвом Євросоюзу та відносинами з Москвою, нібито виявив інтерес до пропозиції. Однак, за даними співрозмовників WSJ, він не має наміру висуватися, якщо не буде впевнений у можливості отримати необхідну підтримку.

Джерела видання стверджують, що Вашингтон розраховує на сприятливу позицію Росії та Китаю. Один з американських чиновників оцінив потенційну підтримку Орбана в Раді Безпеки ООН у вісім голосів, а загальна кількість прихильників його кандидатури, за цією оцінкою, може досягти десяти із п'ятнадцяти членів Ради безпеки.

При цьому остаточна позиція Великої Британії та Франції залишається незрозумілою. Обидві країни є постійними членами Ради Безпеки і мають право вето, тому їхнє ставлення до можливого висування Орбана може бути принциповим.

Дональд Трамп раніше публічно підтримував угорського політика, а віце-президент США Джей Ді Венс брав участь у його виборчій кампанії. За інформацією WSJ, американська сторона може відкласти офіційні заяви про кандидатуру до завершення проміжних виборів у США.

Прихильники ідеї називають Орбана політиком, здатним змінити підхід організації до міжнародних конфліктів. Критики, навпаки, сумніваються, що його кандидатура зможе поєднати країни з різними поглядами на світову безпеку.

Поки що йдеться про повідомлення джерел, а не про офіційно оголошену кандидатуру. Для призначення Генерального секретаря ООН потрібна рекомендація Ради Безпеки та рішення Генеральної Асамблеї. Тому навіть можливий збіг позицій Вашингтона, Москви та Пекіна ще не гарантує Орбану цю посаду.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Зеленський розкрив, на що Україна чекає від переговорів з Росією: що на кону.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.wsj.com/opinion/viktor-orban-u-n-secretary-general-china-russia-us-d968fcaf
Теги:

Новини

Всі новини