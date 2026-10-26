Трамп готує несподіваний хід в ООН: США нібито запропонували другу Путіна очолити організацію

Адміністрація Дональда Трампа, за даними The Wall Street Journal, розглядає можливість просування колишнього прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана на пост генерального секретаря ООН. Як стверджують джерела видання, американські представники самі зв'язалися з угорським політиком і з'ясували, чи він зацікавлений на цій посаді.

Дональд Трамп та Віктор Орбан. Фото: із відкритих джерел

Орбан, відомий своїми розбіжностями з керівництвом Євросоюзу та відносинами з Москвою, нібито виявив інтерес до пропозиції. Однак, за даними співрозмовників WSJ, він не має наміру висуватися, якщо не буде впевнений у можливості отримати необхідну підтримку.

Джерела видання стверджують, що Вашингтон розраховує на сприятливу позицію Росії та Китаю. Один з американських чиновників оцінив потенційну підтримку Орбана в Раді Безпеки ООН у вісім голосів, а загальна кількість прихильників його кандидатури, за цією оцінкою, може досягти десяти із п'ятнадцяти членів Ради безпеки.

При цьому остаточна позиція Великої Британії та Франції залишається незрозумілою. Обидві країни є постійними членами Ради Безпеки і мають право вето, тому їхнє ставлення до можливого висування Орбана може бути принциповим.

Дональд Трамп раніше публічно підтримував угорського політика, а віце-президент США Джей Ді Венс брав участь у його виборчій кампанії. За інформацією WSJ, американська сторона може відкласти офіційні заяви про кандидатуру до завершення проміжних виборів у США.

Прихильники ідеї називають Орбана політиком, здатним змінити підхід організації до міжнародних конфліктів. Критики, навпаки, сумніваються, що його кандидатура зможе поєднати країни з різними поглядами на світову безпеку.

Поки що йдеться про повідомлення джерел, а не про офіційно оголошену кандидатуру. Для призначення Генерального секретаря ООН потрібна рекомендація Ради Безпеки та рішення Генеральної Асамблеї. Тому навіть можливий збіг позицій Вашингтона, Москви та Пекіна ще не гарантує Орбану цю посаду.

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