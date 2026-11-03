Кто станет новым генсеком ООН вместо Гутерреша: главные кандидаты

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Slava Kot
Действующий глава ООН Антониу Гутерреш завершает свой второй пятилетний срок 31 декабря, поэтому в конце 2026 года Организация Объединенных Наций получит нового генерального секретаря. Кто имеет самые большие шансы возглавить организацию? Портал "Комментарии" обратился с этим вопросом к моделям искусственного интеллекта, чтобы выяснить, кого они считают наиболее перспективными претендентами на должность десятого генсека ООН.
Кто станет новым генсеком ООН
Фаворитом на должность генерального секретаря ООН является Рафаэль Гросси из Аргентины, ныне возглавляемый Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ). Он имеет значительный опыт международной дипломатии и работы с глобальными кризисами, в частности, в сфере ядерной безопасности. Его преимущество — умение вести переговоры даже с государствами, между которыми существует острое противостояние. Это особенно важно для ООН на фоне войны в Украине и конфликтов на Ближнем Востоке. Кроме того, по результатам седьмого неформального голосования Совета Безопасности 30 октября Гросси занял второе место, получив девять голосов поддержки.
Преемником Гутерриша станет Ребекка Гринспан – экономистка из Коста-Рики, возглавляющая Конференцию ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД). Она лидирует почти во всех неформальных голосованиях Совета Безопасности, в том числе в четвертом раунде получила 11 голосов "за" при трех "против". Ее сильные стороны: в этот раз очередь Латинской Америки, многие члены Совета хотят впервые избрать женщину, а за плечами более 30 лет у ООН и репутацию компромиссной технократки без громких скандалов. Главный риск – вето одной из стран-постоянных членов Совета Безопасности, но конкурентам с этим сложнее: Бачелет уже выбыл, а Гросси имеет шесть голосов "против".
Премьер-министр Барбадоса Миа Моттли считается сильнейшей кандидатурой на должность 10-го Генсека ООН. Главная причина – сочетание неписаной ротационной очереди для региона Латинской Америки и Карибов с запросом впервые за 80 лет избрать на эту должность женщину. Основным преимуществом Моттли является ее авторитет и умение говорить от имени Глобального Юга. Она предложила "Бриджтаунскую инициативу" по реформированию МВФ и Всемирного банка и является одним из самых громких голосов в борьбе с изменением климата. Главный риск – ее критика архитектуры ООН и призывы ограничить право вето постоянных членов Совбеза, что может вызвать сопротивление США, Китаю или РФ.
На сегодняшний день лучшие позиции в голосовании за нового главу ООН имеет Ребекка Гринспан, однако Рафаэль Гросси также остается серьезным конкурентом.
Окончательное решение зависит не от популярности кандидатов, а от сложной процедуры в Совете Безопасности ООН. Именно он должен рекомендовать претендента Генеральной Ассамблеи. Для этого кандидат должен получить не менее девяти голосов поддержки и не столкнуться с вето ни одного из пяти постоянных членов Совета Безопасности: США, Великобритании, Франции, Китая и России.
Также при выборе ООН существует негласное правило региональной ротации ООН, поэтому существует большая вероятность того, что должность займет представитель Латинской Америки и Карибского бассейна. Большинство текущих кандидатов представляют именно этот регион.
Среди других претендентов на должность нового генсека ООН называют дипломатку Гайаны Кэролайн Родригес-Биркетт, бывшую президентку Генеральной Ассамблеи ООН из Эквадора Марию Фернанду Эспиносу и представительницу ОАЭ Лану Нуссейбе. Вместе с тем, Маки Салл из Сенегала и Мишель Бачелет из Чили официально вышли из гонки.