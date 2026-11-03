Действующий глава ООН Антониу Гутерреш завершает свой второй пятилетний срок 31 декабря, поэтому в конце 2026 года Организация Объединенных Наций получит нового генерального секретаря. Кто имеет самые большие шансы возглавить организацию? Портал "Комментарии" обратился с этим вопросом к моделям искусственного интеллекта, чтобы выяснить, кого они считают наиболее перспективными претендентами на должность десятого генсека ООН.

Кто станет новым генсеком ООН

Рафаэль Гросси: кто станет новым генсеком ООН – прогноз ChatGPT

Фаворитом на должность генерального секретаря ООН является Рафаэль Гросси из Аргентины, ныне возглавляемый Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ). Он имеет значительный опыт международной дипломатии и работы с глобальными кризисами, в частности, в сфере ядерной безопасности. Его преимущество — умение вести переговоры даже с государствами, между которыми существует острое противостояние. Это особенно важно для ООН на фоне войны в Украине и конфликтов на Ближнем Востоке. Кроме того, по результатам седьмого неформального голосования Совета Безопасности 30 октября Гросси занял второе место, получив девять голосов поддержки.

Ребека Гринспан: кто станет новым генсеком ООН — прогноз Claude

Преемником Гутерриша станет Ребекка Гринспан – экономистка из Коста-Рики, возглавляющая Конференцию ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД). Она лидирует почти во всех неформальных голосованиях Совета Безопасности, в том числе в четвертом раунде получила 11 голосов "за" при трех "против". Ее сильные стороны: в этот раз очередь Латинской Америки, многие члены Совета хотят впервые избрать женщину, а за плечами более 30 лет у ООН и репутацию компромиссной технократки без громких скандалов. Главный риск – вето одной из стран-постоянных членов Совета Безопасности, но конкурентам с этим сложнее: Бачелет уже выбыл, а Гросси имеет шесть голосов "против".

Миа Моттли: кто станет новым генсеком ООН – прогноз Gemini

Премьер-министр Барбадоса Миа Моттли считается сильнейшей кандидатурой на должность 10-го Генсека ООН. Главная причина – сочетание неписаной ротационной очереди для региона Латинской Америки и Карибов с запросом впервые за 80 лет избрать на эту должность женщину. Основным преимуществом Моттли является ее авторитет и умение говорить от имени Глобального Юга. Она предложила "Бриджтаунскую инициативу" по реформированию МВФ и Всемирного банка и является одним из самых громких голосов в борьбе с изменением климата. Главный риск – ее критика архитектуры ООН и призывы ограничить право вето постоянных членов Совбеза, что может вызвать сопротивление США, Китаю или РФ.

От чего зависит выбор нового генсека ООН

На сегодняшний день лучшие позиции в голосовании за нового главу ООН имеет Ребекка Гринспан, однако Рафаэль Гросси также остается серьезным конкурентом.

Окончательное решение зависит не от популярности кандидатов, а от сложной процедуры в Совете Безопасности ООН. Именно он должен рекомендовать претендента Генеральной Ассамблеи. Для этого кандидат должен получить не менее девяти голосов поддержки и не столкнуться с вето ни одного из пяти постоянных членов Совета Безопасности: США, Великобритании, Франции, Китая и России.

Также при выборе ООН существует негласное правило региональной ротации ООН, поэтому существует большая вероятность того, что должность займет представитель Латинской Америки и Карибского бассейна. Большинство текущих кандидатов представляют именно этот регион.

Среди других претендентов на должность нового генсека ООН называют дипломатку Гайаны Кэролайн Родригес-Биркетт, бывшую президентку Генеральной Ассамблеи ООН из Эквадора Марию Фернанду Эспиносу и представительницу ОАЭ Лану Нуссейбе. Вместе с тем, Маки Салл из Сенегала и Мишель Бачелет из Чили официально вышли из гонки.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что США предложили другу Путина Виктору Орбану возглавить ООН.