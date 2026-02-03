logo_ukra

Хто представить РФ на другому раунді переговорів з Україною: у Путіна розкрили деталі
commentss НОВИНИ Всі новини

Хто представить РФ на другому раунді переговорів з Україною: у Путіна розкрили деталі

У Путіна вирішили не переформатовувати делегацію перед другим раундом переговорів з Україною

3 лютого 2026, 12:36
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Прес-секретар російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков підтвердив проведення другого раунду переговорів в Абу-Дабі 4-5 лютого. Очолить делегацію РФ начальник ГРУ Ігор Костюков.

Хто представить РФ на другому раунді переговорів з Україною: у Путіна розкрили деталі

Переговори. Фото: з відкритих джерел

Головний рупор Кремля зазначив, другий раунд роботи групи з безпеки в Абу-Дабі відбудеться 4-5 лютого.

Спікер також розповів, що склад російської делегації на переговорах в Абу-Дабі залишається незмінним – її очолюватиме начальник ГРУ Ігор Костюков.

Варто зазначити, минулого разу до делегації Росії увійшли, зокрема, начальник ГРУ Ігор Костюков, який був головою російської переговорної групи, та посланець російського диктатора, голова Російського фонду прямих інвестицій Кирило Дмитрієв.

Також від РФ був перший заступник начальника управління інформації ГРУ Олександр Зорін та перекладач Ілля Курепов, співробітник лінгвістичного центру Міноборони РФ.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Міністерство закордонних справ Росії заявило про передачу Сполученим Штатам пакету пропозицій, які, за твердженням Москви, мають сприяти зняттю "серйозних бар'єрів" на шляху відновлення повноцінних двосторонніх відносин. Про це йдеться у матеріалах МЗС РФ, підготовлених до прес-конференції глави відомства Сергія Лаврова.

У російському зовнішньополітичному відомстві зазначають, що серед ключових тем, зазначених у зверненні до Вашингтона, фігурують відновлення прямого авіасполучення між країнами, а також повернення дипломатичної власності, яка раніше була конфіскована американською стороною.

Також видання "Коментарі" повідомляло – стало остаточно відомо чи долучаться США до переговорів України та РФ в Абу-Дабі.



