Пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков подтвердил проведение второго раунда переговоров в Абу-Даби 4-5 февраля. Возглавит делегацию РФ начальник ГРУ Игорь Костюков.

Переговоры. Фото: из открытых источников

Главный рупор Кремля отметил, что второй раунд работы группы по безопасности в Абу-Даби состоится 4-5 февраля.

Спикер также рассказал, что состав российской делегации на переговорах в Абу-Даби остается неизменным – его возглавит начальник ГРУ Игорь Костюков.

Следует отметить, что в прошлый раз в делегацию России вошли, в частности, начальник ГРУ Игорь Костюков, бывший главой российской переговорной группы, и посланник российского диктатора, председатель Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

Также от РФ был первый заместитель начальника управления информации ГРУ Александр Зорин и переводчик Илья Курепов, сотрудник лингвистического центра Минобороны РФ.

