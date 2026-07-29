Хасидів закликають утриматися від паломництва до Умані через загрозу російських ударів

Міністерство закордонних справ України оприлюднило офіційне звернення до іноземних паломників-хасидів, які мають намір відвідати Умань для святкування юдейського Нового року (Рош га-Шана). Дипломати наполегливо рекомендують іноземцям зважити всі ризики та за можливості відмовитися від поїздки. Головною причиною такого заклику є високий рівень небезпеки, зумовлений діями країни-агресора.

Хасиди в Умані. 2025 рік. Фото з відкритих джерел

"Триваюча вже понад чотири роки повномасштабна агресія Росії проти України, постійні масовані ракетні обстріли українських міст і громад становлять реальні загрози життю", — наголошують у зовнішньополітичному відомстві, описуючи поточну безпекову ситуацію. З огляду на постійний терор та диверсії ворога, "МЗС закликає прочан-хасидів врахувати неможливість гарантування повноцінної безпеки іноземним громадянам".

Якщо ж віряни все одно вирішать здійснити подорож попри офіційні застереження, їм доведеться суворо дотримуватися жорстких правил. Дипломати нагадують, що в країні розгорнуто особливий правовий режим, який накладає суттєві обмеження на повсякденне життя та пересування.

У міністерстві окремо звертають увагу на те, що "в Україні діє правовий режим воєнного стану, що передбачає низку додаткових регулювань". Мова йде про запровадження комендантської години, обмеження свободи пересування, заборону будь-яких масових зібрань та посилене патрулювання вулиць правоохоронцями. До тих осіб, які ігноруватимуть ці вимоги, "застосовуватимуться примусові заходи".

Окрім суто юридичних обмежень, МЗС просить враховувати суворі логістичні та інфраструктурні реалії. Наразі в Умані зафіксовано гостру нестачу ресурсів, необхідних для безпечного перебування великої кількості людей в одному місці.

Зокрема, відомство вказує на перевантаженість наземних шляхів сполучення, які до того ж можуть зазнавати затримок через удари по транспортних вузлах. Головними внутрішніми проблемами є "відсутність достатньої кількості приміщень цивільного захисту для укриття паломників у місцях їхнього масового перебування в Умані", а також значний дефіцит лікарняних ліжок та кваліфікованого медичного персоналу для обслуговування гостей міста.

Для розв'язання будь-яких екстрених питань та отримання детальних інструкцій щодо правил перебування в Україні, МЗС радить напряму контактувати з профільними структурами: ДСНС, Нацполіцією, прикордонниками, митниками, а також з обласною та міською владою Черкащини.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що минулого року до Умані прибуло понад 40 тисяч паломників, серед яких 38 тисяч – іноземці, з них орієнтовно 5 тисяч — діти.