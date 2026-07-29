Хасидов призывают воздержаться от паломничества в Умань из-за угрозы российских ударов

Министерство иностранных дел Украины обнародовало официальное обращение к иностранным паломникам-хасидам, которые намерены посетить Умань для празднования иудейского Нового года (Рош га-Шана). Дипломаты настоятельно рекомендуют иностранцам взвесить все риски и по возможности отказаться от поездки. Главной причиной такого призыва является высокий уровень опасности, вызванный действиями страны-агрессора.

Хасиды в Умани. 2025 год. Фото из открытых источников

"Продолжающаяся уже более четырех лет полномасштабная агрессия России против Украины, постоянные массированные ракетные обстрелы украинских городов и громад представляют реальные угрозы жизни", — подчеркивают во внешнеполитическом ведомстве, описывая текущую ситуацию безопасности. Учитывая постоянный террор и диверсии врага, "МИД призывает паломников-хасидов учесть невозможность обеспечения полноценной безопасности иностранным гражданам".

Если же верующие все равно решат совершить путешествие, несмотря на официальные предостережения, им придется строго соблюдать жесткие правила. Дипломаты напоминают, что в стране развернут особый правовой режим, налагающий существенные ограничения на повседневную жизнь и передвижение.

В министерстве отдельно обращают внимание на то, что "в Украине действует правовой режим военного положения, предусматривающий ряд дополнительных регулировок". Речь идет о введении комендантского часа, ограничении свободы передвижения, запрете любых массовых собраний и усиленном патрулировании улиц правоохранителями. К тем лицам, которые будут игнорировать эти требования, будут "применяться принудительные меры".

Кроме сугубо юридических ограничений, МИД просит учитывать строгие логистические и инфраструктурные реалии. В настоящее время в Умани зафиксирована острая нехватка ресурсов, необходимых для безопасного пребывания большого количества людей в одном месте.

В частности, ведомство указывает на перегруженность наземных путей сообщения, которые к тому же могут испытывать задержки из-за ударов по транспортным узлам. Главными внутренними проблемами является отсутствие достаточного количества помещений гражданской защиты для укрытия паломников в местах их массового пребывания в Умани, а также значительный дефицит больничных коек и квалифицированного медицинского персонала для обслуживания гостей города.

Для решения любых экстренных вопросов и получения подробных инструкций по правилам пребывания в Украине, МИД советует напрямую контактировать с профильными структурами: ГСЧС, Нацполицией, пограничниками, таможенниками, а также с областными и городскими властями Черкасской области.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в прошлом году в Умань прибыло более 40 тысяч паломников, среди которых 38 тысяч – иностранцы, из них ориентировочно 5 тысяч – дети.