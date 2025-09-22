Станом на зараз до Умані прибуло майже 40 тисяч паломників, серед яких 38 тисяч – іноземці, з них орієнтовно 5 тисяч — діти. Більшість паломників розміщуються у приватних домоволодіннях, у будинках, які збудовані на території паломництва. Про це повідомляє портал "Коментарі" з посиланням на інформацію Нацполіції України та першого заступника міського голови Умані Олега Ганіча.

В Україні працюють ізраїльські поліцейські: скільки хасидів приїхало до Умані

За його словами, по шість разів на добу вивозять сміття в Умані під час паломництва хасидів.

"Сьогодні ви можете бачити чисті вулиці, бо комунальні служби вивозять сміття по шість разів на добу. Прибираються ті райони, які найбільш навантажені", – зазначив Ганіч.

Хасиди в Умані в минулі роки. Фото з відкритих джерел

Він також додав, що хасиди в Умані ігнорують сигнали повітряної тривоги. За його словами, на території паломництва працюють гучномовці, які повторюють про загрозу трьома мовами: англійською, івритом та українською.

Голова Нацполіції Іван Вигівський провів координаційну нараду щодо організації роботи підрозділів поліції під час Рош га-Шана. Разом із заступником Олександром Фацевичем очільник НПУ також відвідав місця перевірки громадян, які прибувають на відзначення юдейського Нового року.

"Поліція продовжує забезпечувати публічний порядок і безпеку під час паломництва хасидів. Головне завдання — охорона публічного правопорядку, а також профілактика кримінальних та адміністративних правопорушень. Станом на зараз до Умані прибуло майже 40 тисяч паломників, серед яких 38 тисяч — іноземці. У місті працює зведений загін із працівників різних служб: оперативників, слідчих, патрульної поліції, поліції діалогу, батальйону поліції особливого призначення, кінологів, вибухотехніків, рятувальників ДСНС, Нацгвардії та інших. Робота усіх залучених сил налагоджена й проводиться постійний моніторинг ситуації", — сказав Іван Вигівський.

На в’їздах у район паломництва діє контрольно-пропускний режим — поліцейські перевіряють осіб і транспортні засоби. Вулиці міста патрулюють піші та автомобільні екіпажі поліції.

До Умані також прибули ізраїльські поліцейські, які допомагають українським колегам у забезпеченні правопорядку під час святкування юдейського Нового року. Про це повідомив представник поліції Ізраїлю в Україні та країнах СНД Пауль Тимківський.

Він подякував українській поліції за високий рівень підготовки та роботи в ці дні й зазначив, що ізраїльські правоохоронці залишатимуться в Умані до завершення Рош га-Шана.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, минулого року Україна змушена була закликати хасидів утриматися від традиційного паломництва до Умані, де щороку відзначають Рош ха-Шана. За словами представників Міністерства закордонних справ, поточна безпекова ситуація на території країни не дозволяє гарантувати належний рівень безпеки іноземним громадянам.