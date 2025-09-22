В настоящее время в Умань прибыло почти 40 тысяч паломников, среди которых 38 тысяч – иностранцы, из них ориентировочно 5 тысяч – дети. Большинство паломников размещаются в частных домовладениях, в домах, построенных на территории паломничества. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Нацполиции Украины и первого заместителя городского головы Умани Олега Ганича.

В Украине работают израильские полицейские: сколько хасидов приехало в Умань

По его словам, по шесть раз в сутки вывозят мусор в Умани во время паломничества хасидов.

"Сегодня вы можете видеть чистые улицы, потому что коммунальные службы вывозят мусор по шесть раз в сутки. Убираются те районы, которые наиболее нагружены", – отметил Ганич.

Хасиды в Умани в прошлые годы. Фото из открытых источников

Он добавил, что хасиды в Умани игнорируют сигналы воздушной тревоги. По его словам, на территории паломничества работают громкоговорители, которые повторяют об угрозе на трех языках: английском, иврите и украинском.

Глава Нацполиции Иван Выговский провел координационное совещание по организации работы подразделений полиции во время Рош га-Шана. Вместе с заместителем Александром Фацевичем глава НПУ также посетил места проверки граждан, прибывающих на празднование иудейского Нового года.

Полиция продолжает обеспечивать публичный порядок и безопасность во время паломничества хасидов. Главная задача – охрана публичного правопорядка, а также профилактика уголовных и административных правонарушений. В настоящее время в Умань прибыло почти 40 тысяч паломников, среди которых 38 тысяч — иностранцы. В городе работает сводный отряд из работников разных служб: оперативников, следователей, патрульной полиции, полиции диалога, батальона полиции особого назначения, кинологов, взрывотехников, спасателей ГСЧС, Нацгвардии и других. Работа всех привлеченных сил отлажена и проводится постоянный мониторинг ситуации", — сказал Иван Выговский.

На въездах в район паломничества действует контрольно-пропускной режим – полицейские проверяют лиц и транспортные средства. Улицы города патрулируют пешие и автомобильные экипажи полиции.

В Умань также прибыли израильские полицейские, помогающие украинским коллегам в обеспечении правопорядка во время празднования иудейского Нового года. Об этом сообщил представитель полиции Израиля в Украине и странах СНГ Пауль Тимковский.

Он поблагодарил украинскую полицию за высокий уровень подготовки и работы в эти дни и отметил, что израильские правоохранители будут оставаться в Умани до завершения Рош га-Шана.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в прошлом году Украина вынуждена была призвать хасидов воздержаться от традиционного паломничества в Умань, где ежегодно отмечают Рош га-Шана. По словам представителей Министерства иностранных дел, текущая ситуация безопасности на территории страны не позволяет гарантировать надлежащий уровень безопасности иностранным гражданам.