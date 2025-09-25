У зв’язку із завершенням святкування Рош га-Шана та масовим виїздом паломників-хасидів з України фіксується зростання пасажиро-транспортного потоку в пунктах пропуску на кордоні з Молдовою та Польщею. Про це повідомляє портал "Коментарі" з посиланням на інформацію Держприкордонслужби України.

Хасиди масово виїжджають з України: що робиться на кордоні

Станом на 14:00 черги на кордоні з Молдовою:

· "Паланка–Маяки–Удобне" — 80 авто;

· "Старокозаче" — 40 авто;

· "Могилів-Подільський" — 70 авто;

· "Бронниця" — 60 авто.

Завантаженість пунктів пропуску на кордоні з Польщею:

· "Угринів" — 20 авто;

· "Рава-Руська" — 20 авто;

· "Грушів" — 40 авто;

· "Краківець" — 100 авто;

· "Шегині" — 120 авто;

· "Смільниця" — без черг;

· "Нижанковичі" — 25 авто.

Також збільшено кількість перетинів на пішому переході пункту пропуску "Шегині".

Оскільки в’їзд паломників в Україну відбувався поступово, їхній виїзд є більш концентрованим у перші дні після святкувань. Це й стало причиною тимчасового зростання навантаження на пункти пропуску.

Прикордонники діють у взаємодії з державними органами та організаціями, що забезпечують супровід паломників. Більшість груп подорожує організовано, всі прикордонні процедури проводяться відповідно до чинного законодавства.

Для зменшення черг у пунктах пропуску виставлено додаткові наряди та вживаються заходи для пришвидшення оформлення громадян.

У ДПСУ просять враховувати поточну ситуацію при плануванні подорожей та, за можливості, обирати менш завантажені напрямки.

