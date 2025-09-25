logo_ukra

Хасиди масово виїжджають з України: що робиться на кордоні
commentss НОВИНИ Всі новини

Хасиди масово виїжджають з України: що робиться на кордоні

На кордоні сьогодні утворилися черги через виїзд хасидів з України

25 вересня 2025, 16:09
Автор:
avatar

Недилько Ксения

У зв’язку із завершенням святкування Рош га-Шана та масовим виїздом паломників-хасидів з України фіксується зростання пасажиро-транспортного потоку в пунктах пропуску на кордоні з Молдовою та Польщею. Про це повідомляє портал "Коментарі" з посиланням на інформацію Держприкордонслужби України.

Хасиди масово виїжджають з України: що робиться на кордоні

Хасиди масово виїжджають з України: що робиться на кордоні

Хасиди масово виїжджають з України: що робиться на кордоні - фото 2

Станом на 14:00 черги на кордоні з Молдовою:

·  "Паланка–Маяки–Удобне" — 80 авто;

·  "Старокозаче" — 40 авто;

·  "Могилів-Подільський" — 70 авто;

·  "Бронниця" — 60 авто.

Хасиди масово виїжджають з України: що робиться на кордоні - фото 3

Завантаженість пунктів пропуску на кордоні з Польщею:

·  "Угринів" — 20 авто;

·   "Рава-Руська" — 20 авто;

·    "Грушів" — 40 авто;

·    "Краківець" — 100 авто;

·    "Шегині" — 120 авто;

·    "Смільниця" — без черг;

·    "Нижанковичі" — 25 авто.

Також збільшено кількість перетинів на пішому переході пункту пропуску "Шегині".

Оскільки в’їзд паломників в Україну відбувався поступово, їхній виїзд є більш концентрованим у перші дні після святкувань. Це й стало причиною тимчасового зростання навантаження на пункти пропуску.

Хасиди масово виїжджають з України: що робиться на кордоні - фото 4

Прикордонники діють у взаємодії з державними органами та організаціями, що забезпечують супровід паломників. Більшість груп подорожує організовано, всі прикордонні процедури проводяться відповідно до чинного законодавства.

Для зменшення черг у пунктах пропуску виставлено додаткові наряди та вживаються заходи для пришвидшення оформлення громадян.

У ДПСУ просять враховувати поточну ситуацію при плануванні подорожей та, за можливості, обирати менш завантажені напрямки.

Хасиди масово виїжджають з України: що робиться на кордоні - фото 5

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що відбувалося в Умані під час святкування Рош га-Шана.



