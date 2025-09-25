Рубрики
У зв’язку із завершенням святкування Рош га-Шана та масовим виїздом паломників-хасидів з України фіксується зростання пасажиро-транспортного потоку в пунктах пропуску на кордоні з Молдовою та Польщею. Про це повідомляє портал "Коментарі" з посиланням на інформацію Держприкордонслужби України.
Хасиди масово виїжджають з України: що робиться на кордоні
Станом на 14:00 черги на кордоні з Молдовою:
· "Паланка–Маяки–Удобне" — 80 авто;
· "Старокозаче" — 40 авто;
· "Могилів-Подільський" — 70 авто;
· "Бронниця" — 60 авто.
Завантаженість пунктів пропуску на кордоні з Польщею:
· "Угринів" — 20 авто;
· "Рава-Руська" — 20 авто;
· "Грушів" — 40 авто;
· "Краківець" — 100 авто;
· "Шегині" — 120 авто;
· "Смільниця" — без черг;
· "Нижанковичі" — 25 авто.
Також збільшено кількість перетинів на пішому переході пункту пропуску "Шегині".
Оскільки в’їзд паломників в Україну відбувався поступово, їхній виїзд є більш концентрованим у перші дні після святкувань. Це й стало причиною тимчасового зростання навантаження на пункти пропуску.
Прикордонники діють у взаємодії з державними органами та організаціями, що забезпечують супровід паломників. Більшість груп подорожує організовано, всі прикордонні процедури проводяться відповідно до чинного законодавства.
Для зменшення черг у пунктах пропуску виставлено додаткові наряди та вживаються заходи для пришвидшення оформлення громадян.
У ДПСУ просять враховувати поточну ситуацію при плануванні подорожей та, за можливості, обирати менш завантажені напрямки.
