Хасиды массово выезжают из Украины: что делается на границе

В связи с завершением празднования Рош га-Шана и массовым выездом паломников-хасидов из Украины фиксируется рост пассажиротранспортного потока в пунктах пропуска на границе с Молдовой и Польшей. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Госпогранслужбы Украины.

Хасиды массово уезжают из Украины: что делается на границе

По состоянию на 14:00 очереди на границе с Молдовой:

· "Паланка-Маяки-Удобное" — 80 авто;

· "Старокозачее" — 40 авто;

· "Могилев-Подольский" — 70 авто;

· "Бронница" — 60 авто.

Загруженность пунктов пропуска на границе с Польшей:

· "Угринов" — 20 авто;

· "Рава-Русская" — 20 авто;

· "Грушев" — 40 авто;

· "Краковец" — 100 авто;

· "Шегини" — 120 авто;

· "Смельница" — без очередей;

· "Нижанковичи" — 25 авто.

Также увеличено количество пересечений на пешем переходе пункта пропуска "Шегини".

Поскольку въезд паломников в Украину проходил постепенно, их выезд более концентрирован в первые дни после празднований. Это и послужило причиной временного роста нагрузки на пункты пропуска.

Пограничники действуют во взаимодействии с государственными органами и организациями , обеспечивающими сопровождение паломников. Большинство групп путешествует организованно, все пограничные процедуры проводятся в соответствии с действующим законодательством.

Для уменьшения очередей в пунктах пропуска выставлены дополнительные наряды и принимаются меры по ускорению оформления граждан.

В ГПСУ просят учитывать текущую ситуацию при планировании путешествий и, по возможности, выбирать менее загруженные направления.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что происходило в Умани во время празднования Рош га-Шана .