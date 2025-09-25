Хасиды массово выезжают из Украины: что делается на границе

Рубрики
В связи с завершением празднования Рош га-Шана и массовым выездом паломников-хасидов из Украины фиксируется рост пассажиротранспортного потока в пунктах пропуска на границе с Молдовой и Польшей. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Госпогранслужбы Украины.
Хасиды массово уезжают из Украины: что делается на границе
По состоянию на 14:00 очереди на границе с Молдовой:
· "Паланка-Маяки-Удобное" — 80 авто;
· "Старокозачее" — 40 авто;
· "Могилев-Подольский" — 70 авто;
· "Бронница" — 60 авто.
Загруженность пунктов пропуска на границе с Польшей:
· "Угринов" — 20 авто;
· "Рава-Русская" — 20 авто;
· "Грушев" — 40 авто;
· "Краковец" — 100 авто;
· "Шегини" — 120 авто;
· "Смельница" — без очередей;
· "Нижанковичи" — 25 авто.
Также увеличено количество пересечений на пешем переходе пункта пропуска "Шегини".
Поскольку въезд паломников в Украину проходил постепенно, их выезд более концентрирован в первые дни после празднований. Это и послужило причиной временного роста нагрузки на пункты пропуска.
Пограничники действуют во взаимодействии с государственными органами и организациями , обеспечивающими сопровождение паломников. Большинство групп путешествует организованно, все пограничные процедуры проводятся в соответствии с действующим законодательством.
Для уменьшения очередей в пунктах пропуска выставлены дополнительные наряды и принимаются меры по ускорению оформления граждан.
В ГПСУ просят учитывать текущую ситуацию при планировании путешествий и, по возможности, выбирать менее загруженные направления.
