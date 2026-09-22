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Гутерріш визнав фатальний провал ООН: чому більше жодну війну не зупинити

Гутерріш наголосив, що ООН не дотримується "транзакційного підходу до політики"

22 вересня 2026, 16:02
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Кравцев Сергей

Організація Об’єднаних Націй більше не має "важелів впливу" на війни в Україні та на Близькому Сході. Головна причина – геополітичні розбіжності. Як інформує портал "Коментарі", про це генсек ООН Антоніу Гутерріш заявив в інтерв’ю Associated Press.

Гутерріш визнав фатальний провал ООН: чому більше жодну війну не зупинити

Антоніу Гутерріш. Фото: з відкритих джерел

Зокрема, він зазначив, що ООН "не має важелів впливу" для сприяння миру в Україні та на Близькому Сході. Однак він наголосив, що твердо відстоює Статут ООН і територіальну цілісність країн, а також засуджує "жахливі порушення прав людини".

Гутерріш акцентував, що ООН не дотримується "транзакційного підходу до політики" і має бути "орієнтиром цінностей і принципів для всього світу, бо хтось повинен стверджувати, що закон сили не може взяти гору над силою закону".

"Звичайно, це іноді обмежує наші можливості щодо укладення угоди, оскільки одна зі сторін є явним порушником, який не бажає слухати правду. Але це ніколи, ніколи не змусить нас відійти від цінностей, на яких має ґрунтуватися цивілізоване суспільство", — зазначив генсек ООН.

Він підкреслив, що генеральний секретар ООН не має армії, розвідувальної служби та не розпоряджається великими коштами. Але у нього є дві повноваження — висловлюватися з глобальних питань та скликати збори країн світу.

Гутерріш зазначив, що порушення та безкарність призвели до загибелі людей і величезних руйнувань, а поєднання російсько-української війни та конфлікту на Близькому Сході має "драматичний вплив" на світову економіку.

Він додав, що ціни на продовольство та енергоносії зростають, процентні ставки підвищуються, а країни, що розвиваються, стикаються з величезними труднощами у задоволенні потреб свого населення.

При цьому генсек ООН висловив сподівання, що ці проблеми змусять людей усвідомити, що перешкоди неможливо усунути самотужки, і для їхнього вирішення необхідна міжнародна співпраця.

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