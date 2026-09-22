Гутерриш признал роковой провал ООН: почему больше ни одну войну не остановить

Организация Объединенных Наций больше не имеет "рычагов влияния" на войны в Украине и на Ближнем Востоке. Главная причина – геополитические разногласия. Как сообщает портал "Комментарии", об этом генсек ООН Антониу Гутерриш заявил в интервью Associated Press.

Антониу Гутерриш. Фото: из открытых источников

В частности, он отметил, что ООН "не имеет рычагов влияния" для содействия миру в Украине и Ближнем Востоке. Однако он подчеркнул, что твердо отстаивает Устав ООН и территориальную целостность стран, а также осуждает "ужасающие нарушения прав человека".

Гутерриш акцентировал, что ООН не придерживается "транзакционного подхода к политике" и должен быть "ориентиром ценностей и принципов для всего мира, потому что кто-то должен утверждать, что закон силы не может возобладать над силой закона".

"Конечно, это иногда ограничивает наши возможности по заключению соглашения, поскольку одна из сторон является явным нарушителем, не желающим слушать правду. Но это никогда, никогда не заставит нас отойти от ценностей, на которых должно основываться цивилизованное общество", — отметил генсек ООН.

Он подчеркнул, что у генерального секретаря ООН нет армии, разведывательной службы и не распоряжается большими средствами. Но у него есть две полномочия – высказываться по глобальным вопросам и созывать собрание стран мира.

Гутерриш отметил, что нарушение и безнаказанность привели к гибели людей и огромным разрушениям, а сочетание российско-украинской войны и конфликта на Ближнем Востоке оказывает "драматическое влияние" на мировую экономику.

Он добавил, что цены на продовольствие и энергоносители растут, процентные ставки повышаются, а развивающиеся страны сталкиваются с огромными трудностями в удовлетворении потребностей своего населения.

При этом генсек ООН выразил надежду, что эти проблемы заставят людей осознать, что препятствия невозможно устранить в одиночку, и для их решения необходимо международное сотрудничество.

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