Гутерриш признал роковой провал ООН: почему больше ни одну войну не остановить

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Кравцев Сергей
Организация Объединенных Наций больше не имеет "рычагов влияния" на войны в Украине и на Ближнем Востоке. Главная причина – геополитические разногласия. Как сообщает портал "Комментарии", об этом генсек ООН Антониу Гутерриш заявил в интервью Associated Press.
Антониу Гутерриш. Фото: из открытых источников
В частности, он отметил, что ООН "не имеет рычагов влияния" для содействия миру в Украине и Ближнем Востоке. Однако он подчеркнул, что твердо отстаивает Устав ООН и территориальную целостность стран, а также осуждает "ужасающие нарушения прав человека".
Гутерриш акцентировал, что ООН не придерживается "транзакционного подхода к политике" и должен быть "ориентиром ценностей и принципов для всего мира, потому что кто-то должен утверждать, что закон силы не может возобладать над силой закона".
Он подчеркнул, что у генерального секретаря ООН нет армии, разведывательной службы и не распоряжается большими средствами. Но у него есть две полномочия – высказываться по глобальным вопросам и созывать собрание стран мира.
Гутерриш отметил, что нарушение и безнаказанность привели к гибели людей и огромным разрушениям, а сочетание российско-украинской войны и конфликта на Ближнем Востоке оказывает "драматическое влияние" на мировую экономику.
Он добавил, что цены на продовольствие и энергоносители растут, процентные ставки повышаются, а развивающиеся страны сталкиваются с огромными трудностями в удовлетворении потребностей своего населения.
При этом генсек ООН выразил надежду, что эти проблемы заставят людей осознать, что препятствия невозможно устранить в одиночку, и для их решения необходимо международное сотрудничество.
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