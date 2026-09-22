Науседа розкритикував нову карту світу ООН: яких територій на ній не має Україна

Президент Литви Гітанас Науседа розкритикував нову політичну карту світу, опубліковану Організацією Об'єднаних Націй, у зв'язку з тим, що окупований Росією Крим було зображено окремо від України. Як інформує портал "Коментарі", заяву литовського президента наводить LRT.

Мапа України без Криму. Фото: із відкритих джерел

Литовський лідер висловив ці занепокоєння під час зустрічі лідерів країн Балтії з генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем у Нью-Йорку.

Він наголосив, що карти, які використовує ООН, мають відповідати міжнародному праву та поважати суверенітет, територіальну цілісність та визнані кордони країн.

Литовський президент зазначив, що Литва підтримує зусилля щодо підвищення точності та справедливості картографічного відображення світу, однак підкреслив, що ООН має послідовно дотримуватися своєї політики невизнання анексії Криму та інших окупованих Росією територій України.

Науседа також заявив, що Росія залишається головною довгостроковою загрозою для європейської та трансатлантичної безпеки і що ця загроза виходить за межі України.

"Загроза з боку Росії не обмежується Україною. Литва та інші європейські країни також стикаються з порушеннями своїх кордонів", — підкреслив президент Литви.

Читайте також на порталі "Коментарі" — українські Сили оборони завдали серії ударів по російським військовим об'єктам на тимчасово окупованих територіях. Один із ключових епізодів стався на аеродромі Саки біля Новофедорівки у Криму, де було вражено наземну станцію управління безпілотним комплексом "Оріон". Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

За даними Генштабу, удару було завдано 17 вересня і в ніч на 18 вересня 2026 року. Російський "Оріон", відомий також як "Іноходець", відноситься до класу MALE – середньовисотних безпілотників великої тривалості польоту.



