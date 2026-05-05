Гуманітарка на продаж: як авто для фронту перетворюються на бізнес

В Україні набирає обертів тіньовий ринок так званих гуманітарних автомобілів – машин, які завозять під виглядом допомоги для армії, але врешті вони опиняються у вільному продажу. Про це йдеться у новому розслідуванні BIHUS Info.

Авто для військових. Фото: з відкритих джерел

Журналісти з’ясували, що автомобілі, ввезені без мит і податків як гуманітарна допомога, нерідко потрапляють до рук перекупників. Ті, у свою чергу, продають їх на ринку, заробляючи тисячі доларів. Формально такі авто не можна відчужувати, однак на практиці контроль за їх використанням слабкий або відсутній.

Схема працює просто: авто оформлюється на благодійний фонд або волонтерську організацію, після чого фактично передається приватним особам. Далі машина або перепродається, або використовується не за призначенням. У деяких випадках покупці навіть не підозрюють, що транспорт мав статус гуманітарної допомоги.

Розслідування також показало, що попит на такі авто високий – через нижчу ціну, адже вони не обкладені митними платежами. Це створює цілий сірий сегмент ринку, де "гуманітарка" стає товаром.

Журналісти зазначають: проблема криється не лише у зловживаннях, а й у законодавчих прогалинах. Відсутність прозорого обліку та контролю дозволяє маніпулювати статусом автомобілів.

На тлі повномасштабної війни такі схеми виглядають особливо цинічно — адже ресурси, призначені для фронту, фактично перетворюються на джерело прибутку. І хоча окремі випадки вже викликають суспільний резонанс, системного рішення проблеми поки що немає.

