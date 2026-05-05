Гуманитарка на продажу: как авто для фронта превращаются в бизнес

В Украине набирает обороты теневой рынок так называемых гуманитарных автомобилей – машин, которые завозятся под видом помощи для армии, но в конце концов они оказываются в свободной продаже. Об этом говорится в новом расследовании BIHUS Info.

Авто для военных. Фото: из открытых источников

Журналисты выяснили, что автомобили, ввезенные без пошлин и налогов как гуманитарная помощь, нередко попадают в руки перекупщиков. Те, в свою очередь, продают их на рынке, зарабатывая тысячи долларов. Формально такие авто нельзя отчуждать, однако на практике контроль за их использованием слаб или отсутствует.

Схема работает просто: автомобиль оформляется на благотворительный фонд или волонтерскую организацию, после чего фактически передается частным лицам. Далее машина либо перепродается, либо используется не по назначению. В некоторых случаях покупатели даже не подозревают, что транспорт имел статус гуманитарной помощи.

Расследование также показало, что спрос на такие авто высок – из-за более низкой цены, ведь они не обложены таможенными платежами. Это создает целый серый сегмент рынка, где "гуманитарка" становится товаром.

Журналисты отмечают, что проблема кроется не только в злоупотреблениях, но и в законодательных пробелах. Отсутствие прозрачного учета и контроля позволяет манипулировать статус автомобилей.

На фоне полномасштабной войны такие схемы выглядят особенно цинично — ресурсы, предназначенные для фронта, фактически превращаются в источник прибыли. И хотя частные случаи уже вызывают общественный резонанс, системного решения проблемы пока нет.

